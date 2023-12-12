Посетитель московского бара ударил ножом оппонента

Допущены! Но с оговорочкой

В Челябинске мужчина с ножом напал на трёх человек в магазине

Женщина с ножом напала на полицейского в Иерусалиме

В Москве парень избил лопатой двух прохожих

Пассажирка метро напала с ножом на разговаривающую по телефону москвичку

Девушка с приятелями избила и ограбила случайных прохожих в Москве