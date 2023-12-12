Посетитель московского бара ударил ножом оппонента

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В баре на улице Пушечная в Москве произошёл конфликт между двумя мужчинами. В какой-то момент один из участников ссоры покинул помещение, однако оппонент догнал его и несколько раз ударил ножом.
Пострадавший был госпитализирован с травмами. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На время следствия нападавший помещен в СИЗО.
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