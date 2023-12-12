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Посетитель московского бара ударил ножом оппонента

Посетитель московского бара ударил ножом оппонента

Автор:
12 декабря 2023 09:12
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   бар   инцидент   криминал   люди   нападение   
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В баре на улице Пушечная в Москве произошёл конфликт между двумя мужчинами. В какой-то момент один из участников ссоры покинул помещение, однако оппонент догнал его и несколько раз ударил ножом.

Пострадавший был госпитализирован с травмами. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На время следствия нападавший помещен в СИЗО.

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Метки: Видео   Москва   бар   инцидент   криминал   люди   нападение   
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4  комментария
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7k
Бу Час назад
ужас, что с людьми "синева" творит(
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773
Михаил 50 минут назад
Гондон лысый... Удобно будет его за бошку держать когда на зоне за щеку присунут...
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10k
Борис Карабанов Час назад
Серые будни. Всё одно и то же изо дня в день: застрелили, зарезали, изувечили, напали, затушили Вечный Огонь...
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13k
кот базилий Час назад
Гарачый кров?
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