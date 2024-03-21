Мошенник заставил мужчину ограбить заправку

В Подмосковье полицейские задержали 47-летнего мужчину, устроившего разбойное нападение на автозаправочную станцию в городском округе Чехов. Уроженец Калмыкии заявил, что его заставил мошенник.
«В вечернее время злоумышленник в маске через запасной выход ворвался в помещение автозаправочной станции, расположенной на улице Товарной. Зайдя за прилавок, он бросил зажженную многозарядную петарду в центр торгового зала и, угрожая женщине-кассиру предметом, визуально схожим с пистолетом, забрал из кассы более 85 тысяч рублей, после чего скрылся», — говорится в сообщении.
Грабителя задержали по горячим следам на Вокзальной улице. При нём нашли похищенные деньги и пневматический пистолет. Кроме того, был обнаружен прикреплённый к телу мобильный телефон и наушники: через гаджеты задержанный вёл онлайн-трансляцию своих действий в одном из мессенджеров.
Выяснилось, что мужчина раньше работал на ограбленной АЗС. Он рассказал, что ему позвонили и сообщили, что на его имя взят крупный кредит. Для того чтобы погасить задолженность необходимо было совершить разбойное нападение на АЗС, транслируя происходящее.
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преступлений - организовать легенду, что якобы тупой, обманут, не ведал, не виноват. Преступники смотрят, как легко верят в этот бред идейным либерал-террористам и за террористические акты им грозит по минимумому - максимум до 5 лет, и, конечно, берут это на вооружение и с легкостью организовывают клоунаду с телефонами и интернетом. И ведь им так же поверят.