Мужчина с пакетом на голове попытался ограбить магазин

35-летняя жительница Камызякского района подверглась нападению и обратилась в Кировский отдел астраханской полиции.

Астраханка рассказала, что трудится продавцом в продуктовом. В ее рабочую смену в магазин вошел мужчина в черной кепке и… с голубым полиэтиленовым пакетом на голове. При этом странный покупатель не надел пакет на голову, а нацепил его ручки себе на уши, будто парадируя ковбоев с платками на носу из макаронных вестернов.

Неизвестный целенаправленно двинулся к женщине за кассой и попытался украсть выручку. Встретив отпор, он сдавил заявительнице горло и ударил в грудь. Но даже с насилием попытка ограбления провалилась: астраханка вывела преступника из магазина, вскоре после этого обратившись в полицию.