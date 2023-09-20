Мужчина с пакетом на голове попытался ограбить магазин

Пьяный астраханец с пакетом на "голове" зашёл в магазин и попытался забрать деньги из кассы. Однако женщина не растерялась и дала злоумышленнику отпор.
35-летняя жительница Камызякского района подверглась нападению и обратилась в Кировский отдел астраханской полиции.
Астраханка рассказала, что трудится продавцом в продуктовом. В ее рабочую смену в магазин вошел мужчина в черной кепке и… с голубым полиэтиленовым пакетом на голове. При этом странный покупатель не надел пакет на голову, а нацепил его ручки себе на уши, будто парадируя ковбоев с платками на носу из макаронных вестернов.
Неизвестный целенаправленно двинулся к женщине за кассой и попытался украсть выручку. Встретив отпор, он сдавил заявительнице горло и ударил в грудь. Но даже с насилием попытка ограбления провалилась: астраханка вывела преступника из магазина, вскоре после этого обратившись в полицию.
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В полиции возбудили уголовное дело по факту разбоя в целях хищения чужого имущества с применением опасного для жизни и здоровья насилия. По горячим следам ППС и сотрудник охранного предприятия отыскали и задержали подозреваемого – им оказался 38-летний, сильно пьяный астраханец. Его заключили под стражу.
Уголовное дело направлено в суд: криминальный рецидив ранее судимого за кражу обвиняемого может закончиться для него лишением свободы на срок до 8 лет.
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