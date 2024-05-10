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Мужчины попытались ограбить ювелирный магазин, расположенный напротив полицейского участка

Мужчины попытались ограбить ювелирный магазин, расположенный напротив полицейского участка

Автор:
10 мая 2024 09:26
Сообщество : Криминал
Метки: Гонконг   Китай   грабитель   люди   ограбление   ювелирный магазин   
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Пятеро мужчин, вооружённых ножами и молотками, нагрянули в ювелирный магазин в Гонконге. Злоумышленники начали крушить витрины заведения на глазах у шокированных сотрудников.

Видеокамеры, установленные в помещении магазина, запечатлели момент налёта. Спустя несколько мгновений в зал ворвались правоохранители и арестовали всех участников налёта. На что рассчитывали грабители, когда решили нанести визит в торговое заведение, напротив которого размещается полицейский участок, остаётся только догадываться.

В полиции Гонконга сообщили, что все пятеро подозреваемых возрастом от 22 до 35 лет были выходцами из Южной Азии. Стражи правопорядка ищут сообщников злоумышленников.

По информации СМИ, торговый объект трижды подвергался ограблениям за последние шесть лет.

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Метки: Гонконг   Китай   грабитель   люди   ограбление   ювелирный магазин   
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