Мужчины попытались ограбить ювелирный магазин, расположенный напротив полицейского участка

Пятеро мужчин, вооружённых ножами и молотками, нагрянули в ювелирный магазин в Гонконге. Злоумышленники начали крушить витрины заведения на глазах у шокированных сотрудников.
Видеокамеры, установленные в помещении магазина, запечатлели момент налёта. Спустя несколько мгновений в зал ворвались правоохранители и арестовали всех участников налёта. На что рассчитывали грабители, когда решили нанести визит в торговое заведение, напротив которого размещается полицейский участок, остаётся только догадываться.
В полиции Гонконга сообщили, что все пятеро подозреваемых возрастом от 22 до 35 лет были выходцами из Южной Азии. Стражи правопорядка ищут сообщников злоумышленников.
По информации СМИ, торговый объект трижды подвергался ограблениям за последние шесть лет.
Источник:
- 74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банк
- Жесткий пример китайской интернет-цензуры
- Китаец прятался в пещере 14 лет из-за 150 юаней
- Получить дзен-пощечину – китайская традиция, в которой сомневаются сами китайцы
- Китай стыдит жителей за ношение пижам