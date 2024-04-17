Колесо обозрения с повышенным уровнем сложности

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В Японии сильный ветер раскачивал кабинки колеса обозрения на 360 градусов. К счастью, на аттракционе в этот момент не было людей.
Кабинки колеса обозрения в одном из городов Японии в ветреный день.
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