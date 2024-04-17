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Колесо обозрения с повышенным уровнем сложности

Колесо обозрения с повышенным уровнем сложности

Автор:
17 апреля 2024 08:26
Метки: Видео   Япония   в мире   ветер   кабинка   колесо обозрения   
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В Японии сильный ветер раскачивал кабинки колеса обозрения на 360 градусов. К счастью, на аттракционе в этот момент не было людей.

Кабинки колеса обозрения в одном из городов Японии в ветреный день.

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Метки: Видео   Япония   в мире   ветер   кабинка   колесо обозрения   
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3911 постов (3905 в горячем)

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