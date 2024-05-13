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В Японии есть целый квартал, посвященный «Гарри Поттеру»

В Японии есть целый квартал, посвященный «Гарри Поттеру»

Автор:
13 мая 2024 07:13
Метки: Видео   Гарри Поттер   Япония   в мире   кино   токио   
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В Токио существует станция, посвященная волшебной вселенной «Гарри Поттера». Она выходит к театру и к улице с магазинами и кафе, которые напоминают Косой переулок.

Гарри Поттер — одно из самых известных и узнаваемых произведений во всем мире. Найти сувенирную продукцию или тематические заведения по фильмам и книгам можно практически везде, и Япония не стала исключением в этом плане.

Для фанатов саги о волшебнике там есть парк и тематическая станция, которая поможет окунуться в атмосферу волшебства. Кроме того, она выводит посетителей к театру и улочке, напоминающей знаменитый Косой переулок.

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Метки: Видео   Гарри Поттер   Япония   в мире   кино   токио   
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3261 пост (3202 в горячем)

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