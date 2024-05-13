В Японии есть целый квартал, посвященный «Гарри Поттеру»

Гарри Поттер — одно из самых известных и узнаваемых произведений во всем мире. Найти сувенирную продукцию или тематические заведения по фильмам и книгам можно практически везде, и Япония не стала исключением в этом плане.

Для фанатов саги о волшебнике там есть парк и тематическая станция, которая поможет окунуться в атмосферу волшебства. Кроме того, она выводит посетителей к театру и улочке, напоминающей знаменитый Косой переулок.