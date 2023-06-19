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На колесе обозрения немного ветрено

На колесе обозрения немного ветрено

Автор:
19 июня 2023 12:06
Метки: Видео   в мире   ветер   колесо обозрения   страх   ужас   
2842
1
1

Даже безобидный на первый взгляд аттракцион колесо обозрения способен довести до седых волос. Достаточно лишь сильного ветра.

Коротко о том, как можно быстро расхотеть лезть на колесе обозрения. Хорошо, что на этом колесе в момент съемки видео никто не катался.

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Метки: Видео   в мире   ветер   колесо обозрения   страх   ужас   
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16  комментариев
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14k
Shtoppi 2 часа назад
курс подготовки космонавтов )))
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373
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Господи...как я поржал..=)))))
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18k
sonic24a Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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597
cdzpm 59 минут назад
Жутковато!
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54k
Igor 59 минут назад
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6k
livaneth 59 минут назад
Снабдить сидушки ремнями и поднять цену раз в пять.
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55
Julia Sepp Час назад
Ещё одна фобия в мою копилку ! Ведь фиг угадаешь когда этот ветер решает разбушеваться!
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4k
brotherirk Час назад
Вспомнилось сразу!
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Kra Час назад
Колесо обозрения при сильном ветре превращается в аттракцион "Центрифуга".
Интересно, а внутри кабинки есть возможность пристегнуться?
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Выглядит эффектно и пугающе, но собственно посетителей там и не должно было быть:

ГОСТ 33807-2016 Безопасность аттракционов. Общие требования
п.7.4.7.2
...
Аттракционы не должны эксплуатироваться при неблагоприятных погодных условиях, которые могут повлиять на условия работы, устойчивость положения или безопасность пассажиров, при этом в руководстве по эксплуатации должны быть указаны ограничения, связанные с изменением погодных условий. Особое внимание следует уделять экстремальным условиям, которые могут быть вызваны порывистым ветром или усилением его силы, чему может способствовать эффект "аэродинамической трубы", создаваемый соседними конструкциями. При необходимости следует использовать устройства для измерения скорости ветра.
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