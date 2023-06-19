На колесе обозрения немного ветрено

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Даже безобидный на первый взгляд аттракцион колесо обозрения способен довести до седых волос. Достаточно лишь сильного ветра.
Коротко о том, как можно быстро расхотеть лезть на колесе обозрения. Хорошо, что на этом колесе в момент съемки видео никто не катался.
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ГОСТ 33807-2016 Безопасность аттракционов. Общие требования
п.7.4.7.2
...
Аттракционы не должны эксплуатироваться при неблагоприятных погодных условиях, которые могут повлиять на условия работы, устойчивость положения или безопасность пассажиров, при этом в руководстве по эксплуатации должны быть указаны ограничения, связанные с изменением погодных условий. Особое внимание следует уделять экстремальным условиям, которые могут быть вызваны порывистым ветром или усилением его силы, чему может способствовать эффект "аэродинамической трубы", создаваемый соседними конструкциями. При необходимости следует использовать устройства для измерения скорости ветра.