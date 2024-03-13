Японская ракета взорвалась через несколько секунд после старта

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В Японии взорвалась 18-метровая ракета Kairos спустя несколько секунд после старта. Ракета принадлежала японскому стартапу Space One несла малый разведывательный спутник. Причину взрыва предстоит выяснить специалистам.
Компания Space One рассчитывает со временем стать пионером на рынке частных ракетных запусков в Японии.
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