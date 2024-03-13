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Японская ракета взорвалась через несколько секунд после старта

Японская ракета взорвалась через несколько секунд после старта

Автор:
13 марта 2024 10:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Япония   в мире   взрыв   инцидент   ракета   
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В Японии взорвалась 18-метровая ракета Kairos спустя несколько секунд после старта. Ракета принадлежала японскому стартапу Space One несла малый разведывательный спутник. Причину взрыва предстоит выяснить специалистам.

Компания Space One рассчитывает со временем стать пионером на рынке частных ракетных запусков в Японии.

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Метки: Видео   Япония   в мире   взрыв   инцидент   ракета   
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6  комментариев
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4k
Pechenegiatakuyt 38 минут назад
Как бы сказали наши либерахи "ракета не выглядит уничтоженной"
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2k
Legat 3 минуты назад
Красивый, дорогой фейерверк
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4k
Александр 10 минут назад
Где то в Японии заплакала страховая компания..
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60k
dima423 14 минут назад
красивый видосик ...глаза радуются)
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20k
Алексей 14 минут назад
Ох уж мне эти любители пиротехники
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4k
poбт Час назад
е*бать они еще и стартовую площадку сделали в яме чтоб дышалось легче и горело лучше
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