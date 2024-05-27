Японские чулки с имитацией педикюра

Часто мы слишком заняты работой и делами, чтобы полноценно уделить время себе. Например, сходить на педикюр или даже накрасить ногти на ногах самой. Но предприимчивые японцы нашли выход из этой ситуации для самых занятых и не очень придирчивых (возможно, слегка слеповатых) людей. Они сделали чулки с разделенными пальцами и накрашенными ногтями и продемонстрировали их на видео.