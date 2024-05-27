Японские чулки с имитацией педикюра

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В Японии продаются необычные чулки-носки для девушек, у которых нет времени на педикюр и лень красить ногти на ногах.
Часто мы слишком заняты работой и делами, чтобы полноценно уделить время себе. Например, сходить на педикюр или даже накрасить ногти на ногах самой. Но предприимчивые японцы нашли выход из этой ситуации для самых занятых и не очень придирчивых (возможно, слегка слеповатых) людей. Они сделали чулки с разделенными пальцами и накрашенными ногтями и продемонстрировали их на видео.
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-Здравствуйте, чего желаете?
-Ты это, мне надо ногти на ногах подстричь.
-Фу, как вульгарно. Я вообще-то мастер педикюра.
-Слышь, Юра, мне пофиг, что ты педик. Ногти мне подстриги.
Но выглядит так себе. Чем плохи ненакрашенные ногти - непонятно