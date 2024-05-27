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Японские чулки с имитацией педикюра

Японские чулки с имитацией педикюра

Автор:
27 мая 2024 08:12
Метки: Видео   Япония   в мире   необычно   педикюр   чулки   
1003
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В Японии продаются необычные чулки-носки для девушек, у которых нет времени на педикюр и лень красить ногти на ногах.

Часто мы слишком заняты работой и делами, чтобы полноценно уделить время себе. Например, сходить на педикюр или даже накрасить ногти на ногах самой. Но предприимчивые японцы нашли выход из этой ситуации для самых занятых и не очень придирчивых (возможно, слегка слеповатых) людей. Они сделали чулки с разделенными пальцами и накрашенными ногтями и продемонстрировали их на видео.

Источник:

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Метки: Видео   Япония   в мире   необычно   педикюр   чулки   
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6  комментариев
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8k
a6m5 37 минут назад
Новый русский приходит в салон красоты. К нему подходит сотрудник салона:
-Здравствуйте, чего желаете?
-Ты это, мне надо ногти на ногах подстричь.
-Фу, как вульгарно. Я вообще-то мастер педикюра.
-Слышь, Юра, мне пофиг, что ты педик. Ногти мне подстриги.
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11k
vasilykopkov 45 минут назад
Выглядит хуже, чем вообще без педикюра...
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11k
Алексей 52 минуты назад
А чулки с иммитацией гангрены есть?
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3k
Pioner76 Час назад
Ну это как вода со вкусом пива.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3985 постов (3981 в горячем)

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