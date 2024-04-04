«Мам, я устал»: огромный пес буквально сел на шею хозяйки

1003
1
1
Большие собаки только кажутся сильными, смелыми и грозными, но на самом деле многие из них просто милые лохматые пирожочки, которые быстро устают, хотят на ручки к хозяевам, боятся странных вещей и звуков, и жить не могут без обнимашек. Собачка из этого видео — яркий тому пример.
Он утомился во время прогулки, и хозяйке пришлось нести его на себе. Тащить огромного пса явно было тяжело, но девушка, кажется, к этому привыкла. Видимо, пёсель частенько проделывает подобные трюки, чтобы его взяли на ручки и ему не пришлось напрягаться. Плюшевый хитрец.
Источник:
Ссылки по теме:
- Котёнок в восторге от сытной еды
- Щенок следует за своей хозяйкой
- Урок физкультуры в собачьей школе
- «Я устал»: огромный пёс попросился на ручки
- «Не подвинетесь?»: смешные попытки бульдога сесть рядом с котом
Новости партнёров
реклама