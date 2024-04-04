«Мам, я устал»: огромный пес буквально сел на шею хозяйки

Большие собаки только кажутся сильными, смелыми и грозными, но на самом деле многие из них просто милые лохматые пирожочки, которые быстро устают, хотят на ручки к хозяевам, боятся странных вещей и звуков, и жить не могут без обнимашек. Собачка из этого видео — яркий тому пример.