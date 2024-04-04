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«Мам, я устал»: огромный пес буквально сел на шею хозяйки

«Мам, я устал»: огромный пес буквально сел на шею хозяйки

Автор:
04 апреля 2024 09:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   милота   на ручки   собака   устал   
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Большие собаки только кажутся сильными, смелыми и грозными, но на самом деле многие из них просто милые лохматые пирожочки, которые быстро устают, хотят на ручки к хозяевам, боятся странных вещей и звуков, и жить не могут без обнимашек. Собачка из этого видео — яркий тому пример.

Он утомился во время прогулки, и хозяйке пришлось нести его на себе. Тащить огромного пса явно было тяжело, но девушка, кажется, к этому привыкла. Видимо, пёсель частенько проделывает подобные трюки, чтобы его взяли на ручки и ему не пришлось напрягаться. Плюшевый хитрец.


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Метки: Видео   животные   забавно   милота   на ручки   собака   устал   
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