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Измельчитель отходов: на видео сняли корги, обожающего яблочные очистки

Измельчитель отходов: на видео сняли корги, обожающего яблочные очистки

Автор:
23 марта 2024 10:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Измельчитель отходов   Яблоко   животные   забавно   корги   милота   собака   яблочные очистки   
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Сегодня многие стали гораздо более осознанно относиться к сбору отходов, и это очень хорошо. Некоторые приобретают даже специальный измельчитель отходов, которые на данный момент стоят достаточно не бюджетно.

Однако можно сразу убить двух зайцев одним выстрелом, заведя песеля, который очень любит органические отходы, как корги из этого видео. Интересно, к картофельным очисткам он относится с такой же любовью, как к яблочным?

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Метки: Видео   Измельчитель отходов   Яблоко   животные   забавно   корги   милота   собака   яблочные очистки   
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2  комментария
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1k
... 10 минут назад
моя долматюха такая же, только еще и яблоко норовит куснуть.
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3k
Saplus 7 минут назад
Реально удобно - у меня спаниель любил до дрожи яблочные огрызки. Причем само яблоко за еду не считал, на даче играет с ними, потом приносит одно и ждёт когда человек из него сделает вкусняху
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
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