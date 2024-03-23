Измельчитель отходов: на видео сняли корги, обожающего яблочные очистки

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Сегодня многие стали гораздо более осознанно относиться к сбору отходов, и это очень хорошо. Некоторые приобретают даже специальный измельчитель отходов, которые на данный момент стоят достаточно не бюджетно.
Однако можно сразу убить двух зайцев одним выстрелом, заведя песеля, который очень любит органические отходы, как корги из этого видео. Интересно, к картофельным очисткам он относится с такой же любовью, как к яблочным?
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