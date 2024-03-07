Урок физкультуры в собачьей школе

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Многие взрослые в детстве прыгали через скакалку. Мужчина из этого видео не просто вспомнил, как это делать, но и научил данному навыку своих собак.
Дрессировщик прыгает с собаками через скакалку. За этим наблюдает поросёнок и другие питомцы.
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