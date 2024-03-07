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Урок физкультуры в собачьей школе

Урок физкультуры в собачьей школе

Автор:
07 марта 2024 11:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Физкультура   животные   милота   позитив   собака   
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Многие взрослые в детстве прыгали через скакалку. Мужчина из этого видео не просто вспомнил, как это делать, но и научил данному навыку своих собак.

Дрессировщик прыгает с собаками через скакалку. За этим наблюдает поросёнок и другие питомцы.

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Метки: Видео   Физкультура   животные   милота   позитив   собака   
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1  комментарий
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Павел Полчаса назад
Здоровый образ жизни!!!
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Alex Chebrikov

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