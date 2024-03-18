Милый пушистый будильник

Утренний подъем не всегда дается легко, особенно если впереди тяжелая рабочая неделя. Поэтому многие из нас заводят по двадцать будильников или, в особо тяжелых случаях, просят о помощи любимцев.

Именно так и поступили авторы этого ролика. Правда, о помощи хвостика они вряд ли просили. Ведь, будучи ответственным и очень чутким питомцем, песель и так знал о своей важной работе. Поэтому каждое утро, как только встает солнышко и опустошаются все миски, он бежит будить любимую хозяйку.