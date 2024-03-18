FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16304 поста • 1705 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Милый пушистый будильник

Милый пушистый будильник

Автор:
18 марта 2024 12:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   милота   пробуждение   собака   сон   щенок   
977
1
1

Щенок решил разбудить свою спящую хозяйку. Питомец запрыгнул к девушке на кровать и "зацеловал".

Утренний подъем не всегда дается легко, особенно если впереди тяжелая рабочая неделя. Поэтому многие из нас заводят по двадцать будильников или, в особо тяжелых случаях, просят о помощи любимцев.

Именно так и поступили авторы этого ролика. Правда, о помощи хвостика они вряд ли просили. Ведь, будучи ответственным и очень чутким питомцем, песель и так знал о своей важной работе. Поэтому каждое утро, как только встает солнышко и опустошаются все миски, он бежит будить любимую хозяйку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Пёс   животные   милота   пробуждение   собака   сон   щенок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
... 54 минуты назад
Мои все собаки были другие, спали пока я не встану, один вообще с моей попойки до обеда в ногах спал и на улицу не просился, две сучечки скромно поскуливали рядом с диваном, хотя одна дворняжка в ногах начинала типа ворочаться, хитрая была
пусть у них на радуге будет косточка и почесуха пуза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мария Коненкова 47 минут назад
Вспоминаю своего первого пса-ризеншнауцера. Ночевал он в одной комнате со мной. По утрам его отец выводил, в 7 утра по будням, а по выходным на час позже вставал. И вот выходной день, 7 утра, я сплю, вдруг на грудь ведро тяжелое ложится - башка: типа, а как бы там не пора ли уже? Получал леща по левой щеке и с выражением морды "так бы и сказали!" ложился дальше дремать, пока отец за ним не заходил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
SolomonA Час назад
Он, конечно, милый. Но наверняка еще и летающий...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

627696



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 марта
Потоп XVII века
Потоп XVII века
5 простых вопросов, которые помогут нам улучшить Фишки
5 простых вопросов, которые помогут нам улучшить Фишки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 марта

Лучшие демотиваторы
Прекрасное поздравление, какие красивые слова!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#ДТП#кино#автомир#СССР#фильм#Жизнь#выборы
#животные#Юмор#аварии#забавно#милота#история#собака#падение#природа#Индия
#в мире#люди#автомобили#интересно#авто аварии#машина#Москва#удивительно#Россия#Китай
5 простых вопросов, которые помогут нам улучшить Фишки 5 простых вопросов, которые помогут нам улучшить Фишки К важным новостям: щенок уснул в прямом эфире К важным новостям: щенок уснул в прямом эфире Маленький и бесстрашный домашний хищник Маленький и бесстрашный домашний хищник Щенок, который не привык учиться на своих ошибках Щенок, который не привык учиться на своих ошибках Щенок следует за своей хозяйкой Щенок следует за своей хозяйкой Забавный спор щенков Забавный спор щенков

На что жалуетесь?

Вернуться