FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16154 поста • 1702 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
«Я устал»: огромный пёс попросился на ручки

«Я устал»: огромный пёс попросился на ручки

Автор:
02 марта 2024 11:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   милота   на ручки   пес   самоед   собака   
1514
1
1

Некоторые люди боятся крупных пород собак из-за внушительных габаритов и грозного внешнего вида. Но часто они даже не подозревают, что большинство больших собак — самые добродушные и милые пушистые пирожочки на планете.

Только взгляните на огромного самоеда из этого видео, который, забыв о своих размерах, попросился на ручки. Хозяйка плюшевого гиганта не стала отказывать ему, но быстро передумала, когда поняла, что не сможет долго носить на руках своего очаровательного, но невероятно тяжелого питомца.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   милота   на ручки   пес   самоед   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Trenzel2003 14 минут назад
Да на тебе ездить надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
satra 2 часа назад
7 секунд китайского бреда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

390358



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Против открывшего стрельбу на свадьбе в Краснодаре мужчины возбудили уголовное дело
Против открывшего стрельбу на свадьбе в Краснодаре мужчины возбудили уголовное дело
Встреча Мэрилин Монро и королевы Англии, особенности техасской парковки и многое другое: фото, которые вас удивят
Встреча Мэрилин Монро и королевы Англии, особенности техасской парковки и многое...
Набирающие популярность в сообществах
Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников
Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Не водой единой
Не водой единой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#люди#факты#ДТП#Китай#кино#Суд#Еда
#животные#автомобили#в мире#дети#интересно#кот#позитив#милота#природа#Ynews
#Прикол#автомир#интересное#забавно#Автовсячина#аварии#авто аварии#Санкт-Петербург#Россия#подборка
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как быстро растут некоторые собаки Как быстро растут некоторые собаки Забавный спор щенков Забавный спор щенков Преображение заросшего пса Преображение заросшего пса К важным новостям: щенок уснул в прямом эфире К важным новостям: щенок уснул в прямом эфире Добродушный пёс встречает сотрудника службы доставки Добродушный пёс встречает сотрудника службы доставки

На что жалуетесь?

Вернуться