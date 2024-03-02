«Я устал»: огромный пёс попросился на ручки

Только взгляните на огромного самоеда из этого видео, который, забыв о своих размерах, попросился на ручки. Хозяйка плюшевого гиганта не стала отказывать ему, но быстро передумала, когда поняла, что не сможет долго носить на руках своего очаровательного, но невероятно тяжелого питомца.