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«Не подвинетесь?»: смешные попытки бульдога сесть рядом с котом

«Не подвинетесь?»: смешные попытки бульдога сесть рядом с котом

Автор:
10 марта 2024 09:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   бульдог   животные   забавно   кошка   милота   собака   
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Большинство кошек и собак, живущих в одном доме, неплохо ладят. Но порой даже у них возникают проблемы в общении. В основном, из-за того, что котики любят проводить время в одиночестве, в то время как собакам нравится быть рядом со своими близкими, даже когда они отстраняются.


К примеру, дружелюбный бульдог из этого видео очень хотел посидеть рядом со своим пушистым братом, но тот хотел уединения, и поэтому отогнал от себя собакена. Но песик не сдался. И через пару минут снова попробовал занять место рядом с котейкой.

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Метки: Видео   Юмор   бульдог   животные   забавно   кошка   милота   собака   
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АнтонПолднев Час назад
Когда пытаешься прилечь к девушке, которая обиделась.
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