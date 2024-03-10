«Не подвинетесь?»: смешные попытки бульдога сесть рядом с котом

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Большинство кошек и собак, живущих в одном доме, неплохо ладят. Но порой даже у них возникают проблемы в общении. В основном, из-за того, что котики любят проводить время в одиночестве, в то время как собакам нравится быть рядом со своими близкими, даже когда они отстраняются.
К примеру, дружелюбный бульдог из этого видео очень хотел посидеть рядом со своим пушистым братом, но тот хотел уединения, и поэтому отогнал от себя собакена. Но песик не сдался. И через пару минут снова попробовал занять место рядом с котейкой.
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