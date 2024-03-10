«Не подвинетесь?»: смешные попытки бульдога сесть рядом с котом

Большинство кошек и собак, живущих в одном доме, неплохо ладят. Но порой даже у них возникают проблемы в общении. В основном, из-за того, что котики любят проводить время в одиночестве, в то время как собакам нравится быть рядом со своими близкими, даже когда они отстраняются.



