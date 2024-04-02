Грузчик фирмы по продаже кондиционеров попался на краже продукции со своего же склада

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Он воровал сплит-системы в течение года, обогатился в общей сложности на 300 тысяч рублей. Но теперь для него подули другие ветра — вора задержали оперативники ОМВД "Соколиная гора".
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Это же СПЛИТ-системы...