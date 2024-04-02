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Грузчик фирмы по продаже кондиционеров попался на краже продукции со своего же склада

Грузчик фирмы по продаже кондиционеров попался на краже продукции со своего же склада

Автор:
02 апреля 2024 11:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   ЧП   воровство   грабед   грузчик   кондиционеры   криминал   склад   
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Он воровал сплит-системы в течение года, обогатился в общей сложности на 300 тысяч рублей. Но теперь для него подули другие ветра — вора задержали оперативники ОМВД "Соколиная гора".

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Метки: Видео   ЧП   воровство   грабед   грузчик   кондиционеры   криминал   склад   
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10  комментариев
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26k
Федор 2 часа назад
Не много ума у этого человека - он не видит две висящих камеры? Или думает что это муляж?
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2k
Руслана Тарасова 41 минуту назад
У этого "гения" обязательно ещё и машину отожмут. Ибо она является орудием преступления. Я не являюсь большой специалисткой по маркам машин, но вроде как вывозил он похищенное явно не на дешёвой машине.
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26k
Сибиряк 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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54k
Aleksandr Час назад
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203
Ли Харви Освальд Час назад
А учёта на складе нет что ли? Каким образом объяснялась пропажа техники в течении года?
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8k
Nikolay Час назад
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vasilykopkov Час назад
Он не воровал, просто делил по справедливости.
Это же СПЛИТ-системы...
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2443 поста (2382 в горячем)

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