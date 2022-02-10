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Начистили лицо: в Аргентине неудачливого вора побили метлой

Начистили лицо: в Аргентине неудачливого вора побили метлой (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 09:42
Сообщество : Криминал
Метки: Юмор   аргентина   видео   вор   воровство   криминал   пекарня   прикол   
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Уличная камера наблюдения в Аргентине запечатлела мужчину, который решился обокрасть пекарню. Однако воришка не ожидал, что в помещении кто-то есть.
Как только злоумышленник попытался залезть в пекарню его побили щёткой-метлой.

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Метки: Юмор   аргентина   видео   вор   воровство   криминал   пекарня   прикол   
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2  комментария
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868
Ромка 13 минут назад
я ждал, что ему сейчас полный рот метлы напихают....
Но тоже весело
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221
Petrov 46 минут назад
Как-то коротко (
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