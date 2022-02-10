Начистили лицо: в Аргентине неудачливого вора побили метлой

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Уличная камера наблюдения в Аргентине запечатлела мужчину, который решился обокрасть пекарню. Однако воришка не ожидал, что в помещении кто-то есть.
Как только злоумышленник попытался залезть в пекарню его побили щёткой-метлой.
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