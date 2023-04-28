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Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро

Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро

Автор:
28 апреля 2023 08:40
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   Москва   Россия   видео   воровство   кража   криминал   
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В Москве мужчина подсел к спящей женщине в метро и украл у неё телефон. Момент кражи попал на видео.

Проснувшись, женщина обнаружила пропажу и сообщила об этом сотрудникам полиции. Мужчина вскоре был задержан. Вором оказался 50-летний безработный житель Оренбургской области. Смартфон вернули женщине, а на злоумышленника завели уголовное дело.

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Метки: Метро   Москва   Россия   видео   воровство   кража   криминал   
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5  комментариев
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12k
Shtoppi Час назад
ну кто этот ушлепок? узбек, таджик или киргиз? ну вот просто "оч. полезный" для России примат.
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2k
Alex 2 часа назад
Надо быть полным дебилом, что бы в Московском метро воровать. Кол-во камер там зашкаливает
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14k
Александр 2 часа назад
Нормально... Статья "не зашкварная", лет на пару за казённый счёт поближе к дому поедет...
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Alex Chebrikov

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