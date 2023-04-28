Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро

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В Москве мужчина подсел к спящей женщине в метро и украл у неё телефон. Момент кражи попал на видео.
Проснувшись, женщина обнаружила пропажу и сообщила об этом сотрудникам полиции. Мужчина вскоре был задержан. Вором оказался 50-летний безработный житель Оренбургской области. Смартфон вернули женщине, а на злоумышленника завели уголовное дело.
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