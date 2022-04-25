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Сотрудник магазина проучил вора-сладкоежку

Сотрудник магазина проучил вора-сладкоежку

Автор:
25 апреля 2022 12:39
Сообщество : Криминал
Метки: Сладкоежка   в мире   видео   вор   воровство   кража   криминал   магазин   
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Установленные в одном из магазинов камеры наблюдения сняли темнокожего парня, решившего украсть шоколадки. Сотрудник торговой точки заметил воришку и решил проучить его.
Наглый воришка остался без сладкого.

Источник:

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Метки: Сладкоежка   в мире   видео   вор   воровство   кража   криминал   магазин   
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13  комментариев
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14k
Вася 2 часа назад
херасе у толстого пинок поставлен, катапульта
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brotherirk 2 минуты назад
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1k
Vadim Balabanov 18 минут назад
Красивое...
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705
Eric Cartman 18 минут назад
Долбаный расист
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3k
Frank Borman 24 минуты назад
Че то совсем не толерантно. А как же BLM? Немедленно вызвать копов, ФБР и Нацгвардию! Афронегтов обижают!
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5k
yahaomsk 42 минуты назад
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37k
Aleksandr 44 минуты назад
В машине сидят негр, цыган и мексиканец. Кто за рулём?
Полицейский.
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944
Aleksei 53 минуты назад
Какой классный пинок под ср@кку.
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3k
Pechenegiatakuyt Час назад
Волшебный пендель придающий ускорение
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3k
Денис Час назад
BLM поломался? Ах да теперь же другая тема в тренде... Hohol Lives Matter.
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−2
Я Яя 2 часа назад
Жалко бибизьянку .
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Себастьян Перейра

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