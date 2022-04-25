Сотрудник магазина проучил вора-сладкоежку

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Установленные в одном из магазинов камеры наблюдения сняли темнокожего парня, решившего украсть шоколадки. Сотрудник торговой точки заметил воришку и решил проучить его.
Наглый воришка остался без сладкого.
Источник:
АНТИФИШКИ
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