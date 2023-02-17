Банда лутеров ограбила склад с одеждой и кроссовками в США

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В американском городе Мемфис грабители решили разжиться одеждой и кроссовками Nike. Злоумышленники не стали размениваться по мелочам и нападать на фирменный магазин. Вместо этого преступники попытались обчистить склад.
Лутеры подогнали к складу автомобиль, сломали замок и начали складывать в транспортное средство коробки с товаром. В итоге преступникам удалось вывезти несколько десятков коробок с одеждой и кроссовками.
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