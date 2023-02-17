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Банда лутеров ограбила склад с одеждой и кроссовками в США

Банда лутеров ограбила склад с одеждой и кроссовками в США

Автор:
17 февраля 2023 10:04
Сообщество : Криминал
Метки: Лутеры   США   видео   криминал   кроссовки   лутинг   склад   
974
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В американском городе Мемфис грабители решили разжиться одеждой и кроссовками Nike. Злоумышленники не стали размениваться по мелочам и нападать на фирменный магазин. Вместо этого преступники попытались обчистить склад.

Лутеры подогнали к складу автомобиль, сломали замок и начали складывать в транспортное средство коробки с товаром. В итоге преступникам удалось вывезти несколько десятков коробок с одеждой и кроссовками.


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Метки: Лутеры   США   видео   криминал   кроссовки   лутинг   склад   
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27  комментариев
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5k
Frank Borman 2 часа назад
В Америке, если поблизости нет копов, то лутеры лутят сторы и шопы за милую душу. Националная традиция у них такая, ибо американцы происходят от британцев, а те известные пираты, робберы и колонизаторы.
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1k
Руслан 6 минут назад
Лутерами их называют на благословенном Западе, потому как иные эпитеты оскорбительны этим тупым, черно@жопым тварям, место которым - в могиле или тюрьме.
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2k
Павел Астахов 7 минут назад
И снова обезьяны
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17k
Александр 19 минут назад
LLM
Пусть продолжают
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1k
Виталий Полчаса назад
В Бразилии положили бы всех лутеров.
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506
cdzpm 38 минут назад
Сборище идиотов на видео! И да, кто такие лутеры?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
10k
117
noname789 41 минуту назад
Банда "лутеров" - авторь ты это, просвети нас , что это за слова диковинные такие - лутеры .ля , наверное нация такая или зверь какой
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43k
Aleksandr 50 минут назад
Как снять негра с дерева?
Перерезать веревку...(с) древний бойан
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28k
Alex 56 минут назад
Сборище обезьян черномазых
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2k
vn Час назад
Чел со шваброй - лучший!
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25k
Serg2001 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
Inter Час назад
банда кого???
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3k
brrr Час назад
Лутеры залутали лут
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28k
Levyathan Час назад
"Лутер от английского looter ( «грабитель»), looting ( «грабеж, погром»)."
Вот только вчера ЦККПСС приняло закон о запрете иностранных словов, а вы тут лутерами кидаетесь!
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46
cimus Час назад
В смысле лутеров, так это ж нигретосы. Обезьянки как всегда.
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19k
alexis Час назад
Ссылка m.youtube.com
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5k
vasilykopkov Час назад
Почему "лутеры".
Это обычные грабители, бандиты...
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2k
Женя Женя78 Час назад
это похоже на ограбление из какого-то тупого фильма
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28k
Ваня 2 часа назад
почему я не удивлен?.. а просто - это же ниггеры...
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6k
Бу 2 часа назад
негры грабят негров)
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Dobriy drug

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