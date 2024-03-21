Турист повстречался с медведем возле своей палатки

Нейт Люббе приехал в национальный парк Катмай (Аляска, США), чтобы посмотреть на медведей гризли и пофотографировать то, как они ловят рыбу в водопаде.Но фотограф дикой природы не ожидал, что ему придётся повстречаться с одним из зверей слишком близко, прямо возле своей палатки.
К этому Нейт был как-то не готов, но он быстро сообразил, что главное во время такой встречи — это правильное поведение. Изо всех сил стараясь сохранять хладнокровие, турист не проявлял ни страха, ни агрессии. Кстати, ему повезло ещё и в том, что мишка оказался подростком.
Итак, знакомство с дикой природой национального парка закончилось благополучно, и животное удалилось. Теперь, когда всё позади, Нейт доволен, что на его долю выпало такое редкое и потрясающее приключение.
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