Турист повстречался с медведем возле своей палатки

К этому Нейт был как-то не готов, но он быстро сообразил, что главное во время такой встречи — это правильное поведение. Изо всех сил стараясь сохранять хладнокровие, турист не проявлял ни страха, ни агрессии. Кстати, ему повезло ещё и в том, что мишка оказался подростком.

Итак, знакомство с дикой природой национального парка закончилось благополучно, и животное удалилось. Теперь, когда всё позади, Нейт доволен, что на его долю выпало такое редкое и потрясающее приключение.





