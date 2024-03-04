Автомобиль спугнул волка, заинтересовавшегося туристкой с ребёнком

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Автомобилист из Китая стал свидетелем тревожной сцены. Женщина вышла вместе с маленьким ребёнком из машины и чуть не стала добычей волка.
Тревожный момент из жизни беспечной родительницы, покинувшей вместе с ребёнком салон легковушки в заповедной зоне городского округа Циньхуандао (провинция Хэбэй, КНР), был запечатлён 3 марта случайным участником дорожного движения.
Мужчина, путешествующий с семьёй на автомобиле по природоохранному заповеднику, спугнул хищника, подкрадывающегося к вышедшей из машины женщине с ребёнком. Мать успела обезопасить своего ребёнка и вернуться в салон легковушки.
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