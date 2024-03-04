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Автомобиль спугнул волка, заинтересовавшегося туристкой с ребёнком

Автомобиль спугнул волка, заинтересовавшегося туристкой с ребёнком

Автор:
04 марта 2024 08:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   в мире   волк   животные   повезло   турист   
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Автомобилист из Китая стал свидетелем тревожной сцены. Женщина вышла вместе с маленьким ребёнком из машины и чуть не стала добычей волка.

Тревожный момент из жизни беспечной родительницы, покинувшей вместе с ребёнком салон легковушки в заповедной зоне городского округа Циньхуандао (провинция Хэбэй, КНР), был запечатлён 3 марта случайным участником дорожного движения.
Мужчина, путешествующий с семьёй на автомобиле по природоохранному заповеднику, спугнул хищника, подкрадывающегося к вышедшей из машины женщине с ребёнком. Мать успела обезопасить своего ребёнка и вернуться в салон легковушки.

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Метки: Видео   Китай   в мире   волк   животные   повезло   турист   
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8  комментариев
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9k
vasilykopkov Час назад
Животное потеряло страх перед людьми.
Скорее всего - бешенство в начальной стадии...
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49
кот кузя 20 минут назад
Волки поззззорные
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Это не волк! По окрасу...похож, но по передвижению...собака, толстая собака
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1k
Killa 54 минуты назад
Да он не кусается.
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6k
Харон Час назад
А может он просто поиграть хотел?
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25k
SolomonA Час назад
Нехрен гадить на обочинах!
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Krasin

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