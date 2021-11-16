Неожиданная встреча с медведем в лесу

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Мужчина запечатлел встречу с медведем лицом к лицу. Молодой хищник забрался на дерево и несколько секунд находился в опасной близости от автора видео и его знакомого.
Встреча с медведем, которая запомнится надолго.
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