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Неожиданная встреча с медведем в лесу

Неожиданная встреча с медведем в лесу (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 09:04
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   встреча   еда   животные   люди   медведь   неожиданно   
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Мужчина запечатлел встречу с медведем лицом к лицу. Молодой хищник забрался на дерево и несколько секунд находился в опасной близости от автора видео и его знакомого.
Встреча с медведем, которая запомнится надолго.

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Метки: в мире   видео   встреча   еда   животные   люди   медведь   неожиданно   
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3  комментария
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4k
Денис Колосов Час назад
Да это еще медвежонок, поиграть хотелось.. хотя рядом наверно гдето мама, которое врядли бы это одобрила)
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10k
Majul 21 минуту назад
Кирпичный завод можно открывать )
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4k
tamin Час назад
Так это маленький мишка...большой бы был-сразу бы пахнуть стало от штанов
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