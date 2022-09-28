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Мужчина прогнал медведя, напугавшего собак

Мужчина прогнал медведя, напугавшего собак

Автор:
28 сентября 2022 09:19
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   встреча   животные   интересно   медведь   
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Камера наблюдения, установленная на частной территории, запечатлела встречу мужчины с молодым медведем. Герой видео не отступил и смог прогнать косолапого.
Мужчина лицом к лицу столкнулся с хищным зверем.

Источник:

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Метки: в мире   видео   встреча   животные   интересно   медведь   
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5  комментариев
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23k
albedo 38 минут назад
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812
basil pupkin 45 минут назад
Да там медвежонок был, но лопата для кирпичей явно пригодится...
А так мужику респект:)
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16k
Booka1a 45 минут назад
да у него при ходьбе небось звон в штанах
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Levyathan Час назад
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