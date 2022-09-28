Мужчина прогнал медведя, напугавшего собак

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Камера наблюдения, установленная на частной территории, запечатлела встречу мужчины с молодым медведем. Герой видео не отступил и смог прогнать косолапого.
Мужчина лицом к лицу столкнулся с хищным зверем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А так мужику респект:)