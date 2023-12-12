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Медведь выбежал на горнолыжную трассу в&nbsp;США

Медведь выбежал на горнолыжную трассу в США

Автор:
12 декабря 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   США   в мире   животные   лыжник   
1375
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На горнолыжном курорте Heavenly Mountain в США лыжник чуть не врезался в молодого медведя, решившего перебежать трассу.

Косолапый выскочил на склон, когда там катались множество людей, пересёк трассу и убежал. Лыжника и медведя от столкновения разделили считанные сантиметры.

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Метки: Видео   Медведь   США   в мире   животные   лыжник   
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8  комментариев
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3k
Александр 2 часа назад
Медведь сам на измене. Ему пройти на другую сторону, а тут какие-то человеки...
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8k
Фон Шниппельблох 4 секунды назад
Перед тем, как один из медведей выбежал на трассу...
Ссылка youtu.be
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Регулируемый пещеходный переход надо сделать...
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15k
Ivan 43 минуты назад
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6k
livaneth 2 часа назад
Медведь зимой должен спать. А медведь, который бегает по снегу от лыжников называется шатун. И это нифига не смешно.
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3k
Игорь 2 часа назад
пошел искать одиноких фрирайдеров ))
решил, что со стаей человеков в одиночку не справиться ))
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