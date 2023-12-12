Медведь выбежал на горнолыжную трассу в США

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На горнолыжном курорте Heavenly Mountain в США лыжник чуть не врезался в молодого медведя, решившего перебежать трассу.
Косолапый выскочил на склон, когда там катались множество людей, пересёк трассу и убежал. Лыжника и медведя от столкновения разделили считанные сантиметры.
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решил, что со стаей человеков в одиночку не справиться ))