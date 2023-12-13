Сюрприз в темноте

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Никогда не знаешь, кто или что тебя может поджидать на улице в тёмное время суток.
Автор видео уточнил, что незваных гостей на видео двое. Это можно заметить на четвёртой секунде ролика, когда включается фонарь.
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Поднял он свое ружье и стреляет в нее из двух стволов сразу.
Заходит в нее осторожно, видит, двоих детенышей убил а медведицы нету.
Тут его кто-то сзади по плечу тук-тук, оборачавается - огромный бурый
медведь.
- Ну что, мужик - говорит он ему - ты моих детей убил, меня досмерти
напугал, что мне с тобой за это сделать.
Взмолился мужик, говорит:
- Делай со мной что хочешь, только не убивай.
- Ну ладно, снимай штаны - говорит медведь, - убивать тебя не буду, а
получу с тебя немного удовольствия, но только в следующий раз мне больше
не попадайся.
Ну трахнул он значит мужика в жопу, приходит мужик домой
злющий-презлющщий. Жена спрашивает его, что случилось - молчит,
огрызается.
А на утро снова берет свою двустволку и идет в лес с одной мыслью,
отомстить медведю за свое оскорбление.
Подходит он снова к берлоге и выпускает в нее все что у него было,
заходит внутрь, видит убитых медвежат, а медведя в берлоге опять не
оказалось. И тут опять его кто-то сзади стучит по плечу. Оборачивается -
медведь.
- Ты опять моих детей убил, я же тебе говорил чтобы ты сюда больше не
приходил. Что мне с тобой сделать, говори.
Зарыдал мужик, говорит - прости, делай что хочешь, только не убивай.
Ладно говорит медведь, снимай штаны, но учти, это в последний раз.
Приходит мужик домой мрачнее тучи, жена боится слово сказать.
Ну, -думает мужик- я тебе отомщу.
Наутро заряжает ружье и идет опять к этой берлоге, останавливается перед
входом, выпускает весь заряд и входит внутрь. Видит, снова убитые им
медвежата. Оборачивается он назад и видит стоит у входа медведь и
говорит.
- Слушай мужик, я думал ты охотник, а ты оказывается [мат].
Или у них уже взаимодействие налажено?