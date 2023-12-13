FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15438 постов • 1696 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Сюрприз в темноте

Сюрприз в темноте

Автор:
13 декабря 2023 12:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   в мире   встреча   животные   сюрприз   
2072
1
1

Никогда не знаешь, кто или что тебя может поджидать на улице в тёмное время суток.

Автор видео уточнил, что незваных гостей на видео двое. Это можно заметить на четвёртой секунде ролика, когда включается фонарь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Медведь   в мире   встреча   животные   сюрприз   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Gadova Час назад
Злой ты, пятачок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Дмитрий 9 минут назад
С ПиСиПишки в мишку? совсем дурак?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
sapér Vodička 15 минут назад
Михуил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Pill 17 минут назад
Привык уже видимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Николаевич Полчаса назад
Еще страшней когда спишь
, а тут...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Мариус 44 минуты назад
Собрался мужик на охоту, идет значит по лесу, смотрит - берлога.
Поднял он свое ружье и стреляет в нее из двух стволов сразу.
Заходит в нее осторожно, видит, двоих детенышей убил а медведицы нету.
Тут его кто-то сзади по плечу тук-тук, оборачавается - огромный бурый
медведь.
- Ну что, мужик - говорит он ему - ты моих детей убил, меня досмерти
напугал, что мне с тобой за это сделать.
Взмолился мужик, говорит:
- Делай со мной что хочешь, только не убивай.
- Ну ладно, снимай штаны - говорит медведь, - убивать тебя не буду, а
получу с тебя немного удовольствия, но только в следующий раз мне больше
не попадайся.
Ну трахнул он значит мужика в жопу, приходит мужик домой
злющий-презлющщий. Жена спрашивает его, что случилось - молчит,
огрызается.
А на утро снова берет свою двустволку и идет в лес с одной мыслью,
отомстить медведю за свое оскорбление.
Подходит он снова к берлоге и выпускает в нее все что у него было,
заходит внутрь, видит убитых медвежат, а медведя в берлоге опять не
оказалось. И тут опять его кто-то сзади стучит по плечу. Оборачивается -
медведь.
- Ты опять моих детей убил, я же тебе говорил чтобы ты сюда больше не
приходил. Что мне с тобой сделать, говори.
Зарыдал мужик, говорит - прости, делай что хочешь, только не убивай.
Ладно говорит медведь, снимай штаны, но учти, это в последний раз.
Приходит мужик домой мрачнее тучи, жена боится слово сказать.
Ну, -думает мужик- я тебе отомщу.
Наутро заряжает ружье и идет опять к этой берлоге, останавливается перед
входом, выпускает весь заряд и входит внутрь. Видит, снова убитые им
медвежата. Оборачивается он назад и видит стоит у входа медведь и
говорит.
- Слушай мужик, я думал ты охотник, а ты оказывается [мат].
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec 47 минут назад
Мелкий на дерево сразу)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rubiroid_47 52 минуты назад
Норм воздушка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
373
ДедМаздай Час назад
Хм..запросто так, как кота помойного)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 2 часа назад
Такое ощущение, что он это каждый вечер делает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

781201



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Страшная советская сказка "Морозко", которую вы вряд ли смотрели
Страшная советская сказка "Морозко", которую вы вряд ли смотрели
Набирающие популярность в сообществах
Работы фотографа Максима Евдокимова. Ладожское озеро. Карелия
Работы фотографа Максима Евдокимова. Ладожское озеро. Карелия
На лыжах с горы Монблан в Новогоднюю ночь
На лыжах с горы Монблан в Новогоднюю ночь
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#интересное#аварии#забавно#Автовсячина#Еда#милота#Разное
#животные#автомир#люди#Юмор#факты#кино#позитив#Ynews#нападение#подборка
#в мире#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#США#собака#фильм#новый год#история
Добрый способ улучшить карму под Новый год Добрый способ улучшить карму под Новый год Мужчина прогнал медведя, напугавшего собак Мужчина прогнал медведя, напугавшего собак Парень прогнал медведя, заинтересовавшегося содержимым палатки Парень прогнал медведя, заинтересовавшегося содержимым палатки Медведь напал на японского грибника Медведь напал на японского грибника Мужчина напугал медведей своим криком Мужчина напугал медведей своим криком Наглый медведь устроил переполох на участке Наглый медведь устроил переполох на участке

На что жалуетесь?

Вернуться