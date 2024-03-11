Медведь залез в автомобиль, воспользовавшись дверной ручкой

В американском городе Лонгвуд медведь забрался в одну из машин, воспользовавшись дверной ручкой. К счастью, обошлось без разрушительных последствий для салона.
Домовладельцы из Лонгвуда (Флорида, США) не поверили собственным глазам, когда увидели, как ловко этот медведь пробрался в их машину.
Мишка просто подошёл к припаркованному автомобилю, встал на задние лапы, нажал дверную ручку — и дверь гостеприимно открылась. После этого оставалось только влезть внутрь и поискать вкусняшки (которых, правда, в машине не оказалось). Было сразу видно, что медведь проделывает такой трюк уже далеко не в первый раз.
К счастью, пребывание животного в салоне автомобиля обошлось без разрушительных последствий, если не считать грязных следов на сиденьях.
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Хозяева машины заявили, что были бы очень благодарны мишке, если бы он, уходя, закрыл за собой дверь. Впрочем, возможно, им самим стоило бы изначально запирать дверь — тем более, если в окрестностях живут настолько умные звери.
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Медведи обычно залезают в автомобили чтобы гореть там, разве нет?