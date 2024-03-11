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Медведь залез в автомобиль, воспользовавшись дверной ручкой

Медведь залез в автомобиль, воспользовавшись дверной ручкой

Автор:
11 марта 2024 11:16
Сообщество : Животные
Метки: Автомобиль   Видео   Медведь   США   в мире   животные   
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В американском городе Лонгвуд медведь забрался в одну из машин, воспользовавшись дверной ручкой. К счастью, обошлось без разрушительных последствий для салона.

Домовладельцы из Лонгвуда (Флорида, США) не поверили собственным глазам, когда увидели, как ловко этот медведь пробрался в их машину.

Мишка просто подошёл к припаркованному автомобилю, встал на задние лапы, нажал дверную ручку — и дверь гостеприимно открылась. После этого оставалось только влезть внутрь и поискать вкусняшки (которых, правда, в машине не оказалось). Было сразу видно, что медведь проделывает такой трюк уже далеко не в первый раз.

К счастью, пребывание животного в салоне автомобиля обошлось без разрушительных последствий, если не считать грязных следов на сиденьях.

Хозяева машины заявили, что были бы очень благодарны мишке, если бы он, уходя, закрыл за собой дверь. Впрочем, возможно, им самим стоило бы изначально запирать дверь — тем более, если в окрестностях живут настолько умные звери.

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Метки: Автомобиль   Видео   Медведь   США   в мире   животные   
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2  комментария
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244
dasn7 58 минут назад
Датчики отпечатков пальцев на ручках авто весьма полезны.
Медведи обычно залезают в автомобили чтобы гореть там, разве нет?
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171
Чубака 36 минут назад
Залез чтобы передать Превед
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