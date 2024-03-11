Медведь залез в автомобиль, воспользовавшись дверной ручкой

Домовладельцы из Лонгвуда (Флорида, США) не поверили собственным глазам, когда увидели, как ловко этот медведь пробрался в их машину.

Мишка просто подошёл к припаркованному автомобилю, встал на задние лапы, нажал дверную ручку — и дверь гостеприимно открылась. После этого оставалось только влезть внутрь и поискать вкусняшки (которых, правда, в машине не оказалось). Было сразу видно, что медведь проделывает такой трюк уже далеко не в первый раз.

К счастью, пребывание животного в салоне автомобиля обошлось без разрушительных последствий, если не считать грязных следов на сиденьях.