Животные устроили горячую встречу мужчине на лодке

1106
1
1
Любитель активного отдыха запечатлел свою встречу с неизвестными животными. Подводные обитатели бурно отреагировали на появление мужчины.
Автор видео спросил у пользователей сети о том, кто именно ему встретился. Некоторые уверены, что он оказался на пути миграции ламантинов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кошки и их впечатляющая реакция
- Как выглядит яйцо ската
- Мышонок прибирается в сарае дедушки
- Косатка преследует лодку
- Реакция "кота-полиглота" на разных животных
Новости партнёров
реклама