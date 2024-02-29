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Животные устроили горячую встречу мужчине на лодке

Животные устроили горячую встречу мужчине на лодке

Автор:
29 февраля 2024 08:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   встреча   животные   интересно   лодка   
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Любитель активного отдыха запечатлел свою встречу с неизвестными животными. Подводные обитатели бурно отреагировали на появление мужчины.

Автор видео спросил у пользователей сети о том, кто именно ему встретился. Некоторые уверены, что он оказался на пути миграции ламантинов.

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Метки: Видео   в мире   встреча   животные   интересно   лодка   
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1  комментарий
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PbIBOK 2 часа назад
Я чуть от страха не обосрался, что же он там пережил?
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Krasin

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