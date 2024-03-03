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В Колумбии парень прокачал ветку скрытности на 100% и смог скрыться от бандитов

В Колумбии парень прокачал ветку скрытности на 100% и смог скрыться от бандитов

Автор:
03 марта 2024 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Колумбия   бандиты   бездомный   в мире   забавно   скрытность   
2391
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Он притворился бездомным и вооруженные бандиты его не заметили.

Источник:

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Метки: Видео   Колумбия   бандиты   бездомный   в мире   забавно   скрытность   
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24  комментария
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1k
Дмитрий 57 минут назад
Они друг друга по футболкам различают. Футболку снял, хрен узнаешь.
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366
Сеня 9 минут назад
Весело живет народ,
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11k
АСИСЯЙ 9 минут назад
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32k
Kladbische 11 минут назад
Я так понимаю, для дополнительной маскировки он обосрался, и поэтому, все делали вид, что его не видят.
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11k
Алексей 11 минут назад
Ложь, от начала до конца
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1k
Bastard Fat 19 минут назад
эка невидаль - монохромный на в монохромных текстурах затерялся
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650
IOF 24 минуты назад
Фейк кстати. Интерфейс какой-то наложен ненастоящий, камера шатается будто ее в руках держат, чуваки буквально наступают на лежащего и всеравно типо его не видят.
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81
Дмитрий Кирижиу IOF 13 минут назад
А вот не факт, возможно помните видео, когда спецназ бежал за преступником, а он манекеном притворился?
Это же вообще за гранью, они ходят вокруг преступника и не видят его...
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1k
raael13 24 минуты назад
Притворись бомжом и тебя никто не захочет трогать, даже трех метровой палкой.
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23k
BiZ Полчаса назад
а кого они искали-то на самом деле? уж небось не его.
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2k
cascha68 Полчаса назад
Не удалили бы "АДок", можно было бы посмотреть продолжение
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5k
foggen2 38 минут назад
"-Хочешь жить-умей вертеться."
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445
Рома 39 минут назад
Если за одной голой макакой всей стаей гонялись , да ещё на мотиках-великах и все со стволами ,то причина только одна : он показал вожаку стаи видос на котором трахает его жену , дочь и мать и при этом дал ему по яйцам.
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1k
Aleksei 41 минуту назад
весело у них там. один даже на крышу не поленился заглянуть.
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72
Al Di 56 минут назад
Притворился шлангом.
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6k
Alex 56 минут назад
Капец тупые...
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3k
Старожил Час назад
Не думаю, что это грабители

Что взять с чувака в майке и шортах, стали бы они его так целеустремлённо искать. Скорее всего, какие-то бандитские разборки, или внутренние, может накосячил чего или стуканул, или внешние, оказался на чужой территории.
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59k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
у чувака вольфрамовые яйца !
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19k
banzai7 Час назад
Для натуральности наверное ещё и обоссался. Тем более в тех условиях это было не сложно.
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392k
Алексей Час назад
никуя себе как черный с белой стеной слился. даже я не увидел
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9k
Pravednik84 Час назад
Он явно не случайная жертва. За случайным человеком такой толпой так долго бы не бегали.
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