В Колумбии парень прокачал ветку скрытности на 100% и смог скрыться от бандитов

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Это же вообще за гранью, они ходят вокруг преступника и не видят его...
Что взять с чувака в майке и шортах, стали бы они его так целеустремлённо искать. Скорее всего, какие-то бандитские разборки, или внутренние, может накосячил чего или стуканул, или внешние, оказался на чужой территории.