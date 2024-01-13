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Девушки используют уникальный подход для поиска мужа

Девушки используют уникальный подход для поиска мужа

Автор:
13 января 2024 10:34
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Традиция   в мире   девушки   забавно   мужик   нехватка внимания   обычай   племя Креунг   
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Если отчаялись в поисках девушки, то можете отправиться в камбоджийское племя Креунг Там настолько мало парней, что их буквально ловят на улице и силой затаскивают в шалаш к девушке.

Там она должна удержать его с собой 3 дня, и тогда можно жениться.

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Метки: Видео   Традиция   в мире   девушки   забавно   мужик   нехватка внимания   обычай   племя Креунг   
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4  комментария
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34k
Юр21 39 минут назад
Вот трёхдневный пробный брак - это здорово!
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199
pitt silver Минуту назад
Не знаю как вы, а я в Камбоджу чемоданы собирать
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77k
Ща как жахну 12 минут назад
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88k
Доктор Джонс Час назад
Камбоджийские шалашовки...
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