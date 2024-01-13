Девушки используют уникальный подход для поиска мужа

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Если отчаялись в поисках девушки, то можете отправиться в камбоджийское племя Креунг Там настолько мало парней, что их буквально ловят на улице и силой затаскивают в шалаш к девушке.
Там она должна удержать его с собой 3 дня, и тогда можно жениться.
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