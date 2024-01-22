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Мужчина покинул здание за мгновение до обрушения конструкции

Мужчина покинул здание за мгновение до обрушения конструкции

Автор:
22 января 2024 07:46
Метки: АЗС   Видео   Колумбия   в мире   инцидент   повезло   
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Камера наблюдения, установленная на здании АЗС в городе Вальедупар (департамент Сесар, Колумбия), запечатлела момент падения конструкции на автомобиль мужчины.

Сотрудник заправки закрыл здание и занял водительское кресло своего автомобиля. В этот момент конструкция упала на то место, где он недавно находился. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Метки: АЗС   Видео   Колумбия   в мире   инцидент   повезло   
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