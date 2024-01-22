Мужчина покинул здание за мгновение до обрушения конструкции

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Камера наблюдения, установленная на здании АЗС в городе Вальедупар (департамент Сесар, Колумбия), запечатлела момент падения конструкции на автомобиль мужчины.
Сотрудник заправки закрыл здание и занял водительское кресло своего автомобиля. В этот момент конструкция упала на то место, где он недавно находился. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
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