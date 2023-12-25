Пёс помог мужчине отбиться от грабителя

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Камера наблюдения, установленная на заправочной станции в Колумбии, запечатлела попытку ограбления сотрудника.
Грабитель напал на работника заправки, но пробегавший мимо пёс не дал злоумышленнику осуществить задуманное.
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