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Пёс помог мужчине отбиться от грабителя

Пёс помог мужчине отбиться от грабителя

Автор:
25 декабря 2023 08:04
Сообщество : Животные
Метки: АЗС   Видео   Колумбия   Пёс   в мире   животные   заправка   собака   
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Камера наблюдения, установленная на заправочной станции в Колумбии, запечатлела попытку ограбления сотрудника.

Грабитель напал на работника заправки, но пробегавший мимо пёс не дал злоумышленнику осуществить задуманное.

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Метки: АЗС   Видео   Колумбия   Пёс   в мире   животные   заправка   собака   
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