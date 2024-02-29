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Экскурсия на вертолёте чуть не закончилась трагедией

Экскурсия на вертолёте чуть не закончилась трагедией

Автор:
29 февраля 2024 10:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Колумбия   в мире   вертолет   падение   повезло   
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Пятеро посетителей ресторана в колумбийском Медельине решили устроить себе короткую вертолётную прогулку. Эта прогулка чуть не стала последней в их жизни.

Посетители заплатили за экскурсию 900 долларов. Вертолёт Bell 206 взлетел с крыши заведения и неожиданно начал падать.

К счастью, пилотам и пассажирам повезло. Вертолёт при падении зацепился за крышу здания, а затем застрял между стеной и антенной. Все были спасены.

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Метки: Видео   Колумбия   в мире   вертолет   падение   повезло   
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1  комментарий
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Rodaslav 15 минут назад
Во там девки кирпичей то отложили...
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