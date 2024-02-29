Экскурсия на вертолёте чуть не закончилась трагедией

Посетители заплатили за экскурсию 900 долларов. Вертолёт Bell 206 взлетел с крыши заведения и неожиданно начал падать.

К счастью, пилотам и пассажирам повезло. Вертолёт при падении зацепился за крышу здания, а затем застрял между стеной и антенной. Все были спасены.