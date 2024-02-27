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Корова выступила против заключения брака

Корова выступила против заключения брака

Автор:
27 февраля 2024 10:49
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   корова   позитив   против заключения брака   
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Комичная ситуация произошла в Великобритании во время выездной регистрации. В момент важной речи корова начала громко мычать.

Знак свыше? Или корова просто возмутилась отсутствием приглашения на свадьбу?


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Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   корова   позитив   против заключения брака   
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12  комментариев
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1k
Hard.NET 2 часа назад
Корова что-то знает....
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19k
banzai7 7 минут назад
Если перевести с коровьего:
- У меня от него телёнок.
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vasilykopkov 38 минут назад
Здаётся мне, что это вообще бык.
И он ревнует свою бывшую....
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6k
Ronin 55 минут назад
Видно между женихом и коровой что то было.
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380
cmacy Час назад
Ситуация забавная конечно. В Великобритании (!) мужчина женится на женщине.
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11k
Дмитрий Час назад
Она просто что то знает! А у жениха нервный смех какой то.))))
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7k
Duckk 2 часа назад
Это "Му-у-у-у" неспроста!
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6k
Григорий 2 часа назад
знает корова эту доярку! много повидала
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