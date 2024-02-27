Корова выступила против заключения брака

2183
1
1
Комичная ситуация произошла в Великобритании во время выездной регистрации. В момент важной речи корова начала громко мычать.
Знак свыше? Или корова просто возмутилась отсутствием приглашения на свадьбу?
Источник:
Ссылки по теме:
- Успешная кошачья синхронизация
- Музыкальная пауза с животными
- Капибара в качестве домашнего животного
- Руку убрал: забавная реакция пса на поглаживание лапы
- Детёныш леопарда устроил охоту на хвост мамы
Новости партнёров
реклама
- У меня от него телёнок.
И он ревнует свою бывшую....