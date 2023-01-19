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Руку убрал: забавная реакция пса на поглаживание лапы

Руку убрал: забавная реакция пса на поглаживание лапы

Автор:
19 января 2023 10:27
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   позитив   пёс   собака   
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Псу не нравится, когда его трогают за лапу. Со стороны его реакция на прикосновения выглядит довольно потешной.
Пёс пытается отбиться от приставучего хозяина. Несмотря на реакцию питомца, мужчина не прекращает щекотать его.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   позитив   пёс   собака   
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