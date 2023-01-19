Руку убрал: забавная реакция пса на поглаживание лапы

1466
1
1
Псу не нравится, когда его трогают за лапу. Со стороны его реакция на прикосновения выглядит довольно потешной.
Пёс пытается отбиться от приставучего хозяина. Несмотря на реакцию питомца, мужчина не прекращает щекотать его.
Источник:
Ссылки по теме:
- Хаски не хочет связываться с щёткой для вычесывания шерсти
- Лайкнул: пёс странным образом отблагодарил незнакомца за угощение
- Пёс скучает по своим юным хозяевам
- Любопытный носорог напугал спящего пса
- Пёс чуть не проглотил стаканчик вместе с лакомством
Новости партнёров
реклама