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Музыкальная пауза с животными

Музыкальная пауза с животными

Автор:
16 января 2023 10:30
Сообщество : Животные
Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   животные   позитив   
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Смешные, странные и удивительные ролики, главными героями которых стали братья наши меньшие. Монтаж на высоте⁠⁠!
Зарядись позитивом на весь день. В ролике использована песня "Believer" группы Imagine Dragons.

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Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   животные   позитив   
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1  комментарий
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Misanthrop 12 минут назад
Хорошая подборка. Но... маловато будет.
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Дмитрий

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