Музыкальная пауза с животными

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Смешные, странные и удивительные ролики, главными героями которых стали братья наши меньшие. Монтаж на высоте!
Зарядись позитивом на весь день. В ролике использована песня "Believer" группы Imagine Dragons.
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