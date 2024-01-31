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Как&nbsp;ведут себя животные, когда их&nbsp;привозят к&nbsp;ветеринару. Часть 2

Как ведут себя животные, когда их привозят к ветеринару. Часть 2

Автор:
31 января 2024 08:19
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Видео   Прикол   Юмор   животные   кошки   позитив   собаки   
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Работающие в ветеринарной клиники женщины изобразили поведение собак, когда тех привозят на осмотр. Данное видео является продолжением предыдущей подборки.

На этот раз позитивные представительницы прекрасного пола изобразили кане-корсо, пуделя, бигля, бостон-терьера, сенбернара, австралийскую овчарку, бассет-хаунда и немецкую овчарку.

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Метки: Ветеринар   Видео   Прикол   Юмор   животные   кошки   позитив   собаки   
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2  комментария
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Example 6.2.6 18 минут назад
Не хватает ещё поведения обычного маленького домашнего котика, который в ветклинике включает режим берсеркера и всем своим видом показывает, что он хоть и готов принять свою смерть, но продаст её подороже, и постарается забрать с собой ещё несколько человек.
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