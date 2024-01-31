Как ведут себя животные, когда их привозят к ветеринару. Часть 2

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Работающие в ветеринарной клиники женщины изобразили поведение собак, когда тех привозят на осмотр. Данное видео является продолжением предыдущей подборки.
На этот раз позитивные представительницы прекрасного пола изобразили кане-корсо, пуделя, бигля, бостон-терьера, сенбернара, австралийскую овчарку, бассет-хаунда и немецкую овчарку.
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