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Капибара в качестве домашнего животного

Капибара в качестве домашнего животного

Автор:
13 февраля 2023 09:27
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   животные   забавно   капибара   позитив   
106
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Зачем заводить кошку или собаку, когда можно завести... капибару! Она станет звездой любой вечеринки и сделает любую вашу фотографию интересной.
Когда капибара стала твоим лучшим другом.

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Метки: Прикол   видео   животные   забавно   капибара   позитив   
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3  комментария
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3k
Ухалус Посовиномус 41 минуту назад
Молодой еще зверек: нет того дзена на морде ,который у взрослых появляется
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14k
Jearom 3 минуты назад
а еще она сгрызёт все, что можно сгрызть - в том числе любой деревянный элемент вольера или клетки - а если проволока металлическая тонкая - то и ее тоже.
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
А оно съедобное?
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Krasava

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