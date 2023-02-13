Капибара в качестве домашнего животного

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Зачем заводить кошку или собаку, когда можно завести... капибару! Она станет звездой любой вечеринки и сделает любую вашу фотографию интересной.
Когда капибара стала твоим лучшим другом.
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