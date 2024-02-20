FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1207 постов • 261 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь в США
Маленькая девочка впервые увидела и оценила Нью-Йорк

Маленькая девочка впервые увидела и оценила Нью-Йорк

Автор:
20 февраля 2024 10:56
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Нью-Йорк   в мире   девочка   забавно   люди   мусор   
1991
1
1

Говорят, что в Нью-Йорке сбываются мечты, но для одной маленькой девочки он стал сплошным разочарованием. Девочка приехала в город мечты из Австралии и была поражена количеством мусора в центре города.

Устами младенца глаголет истина.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Видео   Нью-Йорк   в мире   девочка   забавно   люди   мусор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
213
dasn7 3 часа назад
Демократией, надо полагать. И не сметь критиковать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Завод 5 минут назад
Взрослые часто не замечают срач, а тут ребенок заметил.... ну-ну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 3 часа назад
Они её (девочку) в Филадельфию ещё не возили. Вот там она ох... как удивится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
213
dasn7 Сергей 54 минуты назад
Кенсингтон. Под эстакадой там ваще "фимиам" и толпы "звездочётов".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владимир 3 часа назад
Соевые сейчас скажут что она агент Путина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1341650



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000 рейсов его ожидал неприятный сюрприз
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Андрей Разин обратился к прокурору за использование песен в фильме «Слово пацана»
Андрей Разин обратился к прокурору за использование песен в фильме «Слово пацана»
Израилю можно, а нам нельзя?
Израилю можно, а нам нельзя?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#интересно#машина#история#подборка#ДТП#полиция#улыбнуло#США
#фото#Прикол#люди#автомобили#интересное#Реакция#кино#аварии#авто аварии#природа
#в мире#забавно#факты#автомир#кот#фильм#позитив#знаменитости#Китай#Россия
Израилю можно, а нам нельзя? Израилю можно, а нам нельзя? Медведи подрались из-за мусора Медведи подрались из-за мусора Какаду почти победили австралийцев в&nbsp;технологической битве за&nbsp;мусор Какаду почти победили австралийцев в технологической битве за мусор Четкий препод: школьный учитель читал рэп почти 40 часов подряд Четкий препод: школьный учитель читал рэп почти 40 часов подряд Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть Девушка купила индейку на обед, но та стала ей верным другом Девушка купила индейку на обед, но та стала ей верным другом

На что жалуетесь?

Вернуться