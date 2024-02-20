Маленькая девочка впервые увидела и оценила Нью-Йорк

1991
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Говорят, что в Нью-Йорке сбываются мечты, но для одной маленькой девочки он стал сплошным разочарованием. Девочка приехала в город мечты из Австралии и была поражена количеством мусора в центре города.
Устами младенца глаголет истина.
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