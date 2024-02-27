Кто сильнее американские колхозники или профессиональные бодибилдерши?

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Профессиональные спортсменки решили помериться силой с обычными парнями из деревни.
У первого парня, который поднимал штангу, уже появилась грыжа))
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