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Кто сильнее американские колхозники или профессиональные бодибилдерши?

Кто сильнее американские колхозники или профессиональные бодибилдерши?

Автор:
27 февраля 2024 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   бодибилдерши   в мире   забавно   колхозники   люди   сила   
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Профессиональные спортсменки решили помериться силой с обычными парнями из деревни.

У первого парня, который поднимал штангу, уже появилась грыжа))


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Метки: Видео   бодибилдерши   в мире   забавно   колхозники   люди   сила   
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18  комментариев
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35k
Korolev 3 часа назад
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Прискорбный Скиталец 9 минут назад
напомнило письмо из армии в деревню (наша и американская версии)
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656
Александр Богомолов 9 минут назад
Так то бодибилдинг это не про силу, это про красоту. Своеобразная правда и на любителя, но красота.
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7k
мемфрид Полчаса назад
Физический труд ежедневный и здоровое питание- это не из банки порошки жрать
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673
Дмитрий Базурин 40 минут назад
Нашли с кем соревноваться!
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8k
Станислав 56 минут назад
Борьба в грязи где?
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12k
Гомерчик 58 минут назад
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1k
Aleksei Час назад
длиной членов тоже померялись?
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24k
sanchesS80 Час назад
Эти фермеры мало того что посильней, в плане выносливости просто растопчут любого бодибилдера, даже мужчину.
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3k
San_Fajanse Час назад
реднеки напихали трансгендерам, впрочем, так и должно быть
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21k
Shtoppi 2 часа назад
какие нахер это бодибилдерши? бодибилдерши вот так выглядят, а не то что на видео

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31k
Григорий 2 часа назад
Вот совсем внезапно оказалось, что средний мужик сильнее накачанной бабы. Будто то вас итоги бабских чемпионатов с "чувствующими себя" удивляют.
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1k
Димыч 2 часа назад
Многие путают качалку с общефизической подготовкой, с выносливостью.
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12k
Андрей Ма-С 2 часа назад
даже темные очки (+0,2 л\с) не помогли)
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9k
vasilykopkov 2 часа назад
Мужик (не бодибилдер) сильнее, фемки рыдают.
Бодибилдер-женщина - это всё-таки не совсем бодибилдер, но и не совсем женщина...
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