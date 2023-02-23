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Какаду почти победили австралийцев в&nbsp;технологической битве за&nbsp;мусор

Какаду почти победили австралийцев в технологической битве за мусор

Автор:
23 февраля 2023 10:03
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   в мире   видео   забавно   мусор   птицы   фото   
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Мусор, оставленный людьми, привлекает самых разных животных — для них это источник пищи. Где-то мусор привлекает собак, кошек, енотов, медведей, а в Австралии мусор привлекает какаду. Птицы, научившись открывать мусорные баки, разбрасывают мусор по улицам, и люди пытаются этому сопротивляться.

Кирпичи, китайские палочки для еды, проволока, обувь, цепи — лишь некоторые из инструментов, которые жители Сиднея используют, чтобы не дать большим желтохохлым какаду (лат. Cacatua galerita) проникнуть в бак с мусором. Цель состоит в том, чтобы помешать птицам поднять крышку контейнера, но при этом позволить крышке свободно открываться, чтобы городские службы могли беспрепятственно забирать его содержимое.

К борьбе с мусорящими птицами подключились городские власти, привлекшие биологов для наблюдения за какаду и изучения проблемы.

Как только какаду учатся открывать крышки мусорных баков, люди меняют стратегию защиты и начинают использовать что-то новое, например, такие вещи, как кирпичи или камни, чтобы придавить крышки. Спустя время какаду выясняют, как обойти защиту, и цикл продолжается.




Исследователи внимательно наблюдают за ситуацией, чтобы увидеть, что дальше будут делать птицы и люди. При правильном подходе какаду могут пролететь мимо и продолжить поиски пищи в другом месте.

В ходе исследования Барбара Кламп, поведенческий эколог из Института поведения животных Макса Планка в Радольфцелле, Германия и её коллеги проинспектировали более 3000 мусорных баков в четырёх пригородах Сиднея, где какаду проникают в мусор. Наблюдения и онлайн-опросы показали, что люди, живущие на одной улице, в основном используют одни и те же методы защиты баков и отпугивания птиц.

По словам Кламп, такие уловки, как попытка отпугнуть попугаев резиновыми змеями, очень быстро перестали работать. Также не блокируется доступ тяжёлыми предметами (кирпичи, камни и т. д.): какаду используют грубую силу, чтобы оттолкнуть их. Палочки, вставленные в замок, даже цепи ловко вытаскиваются и выбрасываются птицами. Подвешивание груза к передней части крышки или вклинивание предметов, таких как кроссовки и крупные палки работает лучше. Однако уже выявлены случаи обхода птицами такого уровня защиты. Попугаи быстро учатся.

Не все методы одинаково хороши для всех людей. У некоторых людей, например, может не быть времени, чтобы тщательно крепить груз к крышке мусорного бака. Кроме того, дети не могут поднимать тяжёлые кирпичи, чтобы открыть и закрыть бак. Не могут использовать изощрённые методы защиты и лица с ограниченными возможностями.

Однако как заметили исследователи, какаду предпочитают не связываться с теми методами защиты, которые требуют слишком много времени для преодоления. Кирпичи, например, легко столкнуть с мусорного контейнера, а вот разламывание палочек, застрявших в задней ручке, может занять много времени. Многие птицы, но не все, предпочитают оставить это дело и лететь дальше.

Исследователи надеются разработать оптимальный метод защиты мусорных баков, который одновременно защитит мусор от вторжения какаду и не затруднит его вывоз городским службам, а также его вынос детьми и лицами с ОВЗ.

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Метки: Австралия   в мире   видео   забавно   мусор   птицы   фото   
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3  комментария
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kca-opa Полчаса назад
"Борются", сильно, ЕГЭ побеждает разум? Ну хоть не ябются
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29k
koleos72 Минуту назад
Для открытия немного сдвинуть крышку назад. Подпружинить чтобы захлопывалась сама. На крышке написать инструкцию.
Для дебилов нарисовать картинки со стрелками, но есть опасность что прохаваные пернатые поймут картинку! С логикой у них, походу, лучше чем у австралийских людей!
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kca-opa Полчаса назад
Ой, источник дзен, ну тады ой, на это скопище придурков не надо тень на плетень наводить, и так всё понятно
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