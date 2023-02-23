Какаду почти победили австралийцев в технологической битве за мусор

Однако как заметили исследователи, какаду предпочитают не связываться с теми методами защиты, которые требуют слишком много времени для преодоления. Кирпичи, например, легко столкнуть с мусорного контейнера, а вот разламывание палочек, застрявших в задней ручке, может занять много времени. Многие птицы, но не все, предпочитают оставить это дело и лететь дальше.



Исследователи надеются разработать оптимальный метод защиты мусорных баков, который одновременно защитит мусор от вторжения какаду и не затруднит его вывоз городским службам, а также его вынос детьми и лицами с ОВЗ.