Какаду почти победили австралийцев в технологической битве за мусор

Мусор, оставленный людьми, привлекает самых разных животных — для них это источник пищи. Где-то мусор привлекает собак, кошек, енотов, медведей, а в Австралии мусор привлекает какаду. Птицы, научившись открывать мусорные баки, разбрасывают мусор по улицам, и люди пытаются этому сопротивляться.
Кирпичи, китайские палочки для еды, проволока, обувь, цепи — лишь некоторые из инструментов, которые жители Сиднея используют, чтобы не дать большим желтохохлым какаду (лат. Cacatua galerita) проникнуть в бак с мусором. Цель состоит в том, чтобы помешать птицам поднять крышку контейнера, но при этом позволить крышке свободно открываться, чтобы городские службы могли беспрепятственно забирать его содержимое.
К борьбе с мусорящими птицами подключились городские власти, привлекшие биологов для наблюдения за какаду и изучения проблемы.
Как только какаду учатся открывать крышки мусорных баков, люди меняют стратегию защиты и начинают использовать что-то новое, например, такие вещи, как кирпичи или камни, чтобы придавить крышки. Спустя время какаду выясняют, как обойти защиту, и цикл продолжается.
Исследователи внимательно наблюдают за ситуацией, чтобы увидеть, что дальше будут делать птицы и люди. При правильном подходе какаду могут пролететь мимо и продолжить поиски пищи в другом месте.
В ходе исследования Барбара Кламп, поведенческий эколог из Института поведения животных Макса Планка в Радольфцелле, Германия и её коллеги проинспектировали более 3000 мусорных баков в четырёх пригородах Сиднея, где какаду проникают в мусор. Наблюдения и онлайн-опросы показали, что люди, живущие на одной улице, в основном используют одни и те же методы защиты баков и отпугивания птиц.
По словам Кламп, такие уловки, как попытка отпугнуть попугаев резиновыми змеями, очень быстро перестали работать. Также не блокируется доступ тяжёлыми предметами (кирпичи, камни и т. д.): какаду используют грубую силу, чтобы оттолкнуть их. Палочки, вставленные в замок, даже цепи ловко вытаскиваются и выбрасываются птицами. Подвешивание груза к передней части крышки или вклинивание предметов, таких как кроссовки и крупные палки работает лучше. Однако уже выявлены случаи обхода птицами такого уровня защиты. Попугаи быстро учатся.
Не все методы одинаково хороши для всех людей. У некоторых людей, например, может не быть времени, чтобы тщательно крепить груз к крышке мусорного бака. Кроме того, дети не могут поднимать тяжёлые кирпичи, чтобы открыть и закрыть бак. Не могут использовать изощрённые методы защиты и лица с ограниченными возможностями.
Однако как заметили исследователи, какаду предпочитают не связываться с теми методами защиты, которые требуют слишком много времени для преодоления. Кирпичи, например, легко столкнуть с мусорного контейнера, а вот разламывание палочек, застрявших в задней ручке, может занять много времени. Многие птицы, но не все, предпочитают оставить это дело и лететь дальше.
Исследователи надеются разработать оптимальный метод защиты мусорных баков, который одновременно защитит мусор от вторжения какаду и не затруднит его вывоз городским службам, а также его вынос детьми и лицами с ОВЗ.
Источник:
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Для дебилов нарисовать картинки со стрелками, но есть опасность что прохаваные пернатые поймут картинку! С логикой у них, походу, лучше чем у австралийских людей!