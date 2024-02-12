Японские Чистомены – мусорные самураи

Цель у мусорных самураев (или Гоми Хирои, как они себя называют) такая же, как у нашего Чистомена, - убрать мусор с улиц и своим примером дать толчок для других людей так же следить за чистотой.

Только они смогли придумать такой модный этнический стиль, что все хочется просто ради веселья к ним присоединиться.