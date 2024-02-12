Японские Чистомены – мусорные самураи

Очень стильное и позитивное движение в Японии, к которому так и хочется присоединиться. Мусорные самураи – это когда ты в крутом кимоно и палками с рукоятями, как у катан, выходишь на улицы в стильном поиске… мусора.
Цель у мусорных самураев (или Гоми Хирои, как они себя называют) такая же, как у нашего Чистомена, - убрать мусор с улиц и своим примером дать толчок для других людей так же следить за чистотой.
Только они смогли придумать такой модный этнический стиль, что все хочется просто ради веселья к ним присоединиться.
Началось все с небольшой группы артистов из Киото Иссэй Ичидай Дзидайгуми, которые в ярких кимоно очень артистично «охотились» с палкой-катаной за уличным мусором. За ними было просто весело наблюдать.
Еще бы, ведь они специализировались на театральных постановках про самураев, они знали и старинные песни, и акцент, а все ключевые позы. А уж держать палку так, словно это настоящая катана – это обязательное качество для артиста.
Слышали, как угрожающе звучат самураи в исторических фильмах? С такой же интонацией они выхватывают палкой мусор и кричат «Кто это сделал!», «Те, у кого нет морали, должны быть наказаны». Делают из мусора на тротуаре драму, достойную исторических перипетий времен Эдо.
Делается это все с таким шиком, что создается ощущение, что на улице происходит театральная постановка с бесплатными билетами.
И их пример оказался настолько заразительным, что филиалы мусорных самураев стали открываться в других городах Японии.
Популяризация сбора мусора
Япония постоянно ведет работу с населением по воспитанию культуры чистоты. Например, превращает уборку района в состязание между командами. Называется оно Спо-Гоми, и там даже есть кубок победителя и денежное вознаграждение для команды.
Побеждает тот, кто в своем секторе больше всего мусора наберет. Перед началом соревнования проводится жеребьевка, чтобы хитрые команды не спрятали заранее в укромном месте мусорные пакеты для того, чтобы смухлевать.
Про СпоГоми даже аниме есть с эпичными позами и супер-умными героями.
А Мусорные самураи даже записали популярный сингл «Песня о мусоре», который поют детишки, когда учительницы выводят их на субботник.
А вы бы собирали мусор как самураи или это вдвойне стеснительно? Мне бы в школе это ужасно зашло! Превратить субботник в веселую игру – гениально же!
Источник:
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К палкам претензий нет - законы, все дела.
Но одеться в рамках реальной моды можно было бы.