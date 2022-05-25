Девушка купила индейку на обед, но та стала ей верным другом

Сейчас Юри, как зовут индейку, уже почти 2 года, и Роза не представляет без него жизни. Она не перестает наблюдать за птицей и ее ярким характером. Индейка любит выходить на прогулки с хозяйкой, слушать музыку на улице и прыгать на батуте. Роза говорит, что сама очень скупа на эмоции, и Юри соответствует ей, ведь его чувства можно определить только по цвету головы. Розовый говорит о хорошем настроении, красный — о недовольстве, а синий — о том, чтобы окружающие обратили внимание.