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Девушка купила индейку на обед, но та стала ей верным другом

Девушка купила индейку на обед, но та стала ей верным другом

Автор:
25 мая 2022 10:34
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   друзья   животные   забавно   индейка   люди   фото   
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Девушка по имени Роза купила птенца индейки в магазине, где предлагали из недорогого цыпленка самой вырастить птицу для праздничного обеда. Но Роза не только не стала есть индейку, а сделала ее своим любимым питомцем.

Пару лет назад Роза перебралась в Мексику, где все время светит солнце и живут радушные люди. Однажды, услышав о приближающемся трехдневном урагане по радио, девушка решила закупиться продуктами, чтобы не выходить из дома во время непогоды. Придя в магазин, она увидела цыпленка индейки. Всего за $7 продавцы предлагали купить маленькую птицу и за три месяца вырастить из нее крупную дичь, которую можно будет съесть на праздник и не тратить много денег на покупку большой птицы.

Но Роза подумала о другом: как индюшонок будет выживать в пустом магазине целых три дня, когда его закроют на время урагана? Что, если тут отключат свет? Что, если его затопит? Кто будет кормить птенца? Тогда девушка заплатила $7 и унесла птицу домой. В любом случае съесть она ее успеет. Но за несколько дней, пока бушевал ураган, птенец жался к Розе, и женщина настолько привязалась к нему, что стала воспринимать индюшонка как собаку, о которой всегда мечтала.

Сейчас Юри, как зовут индейку, уже почти 2 года, и Роза не представляет без него жизни. Она не перестает наблюдать за птицей и ее ярким характером. Индейка любит выходить на прогулки с хозяйкой, слушать музыку на улице и прыгать на батуте. Роза говорит, что сама очень скупа на эмоции, и Юри соответствует ей, ведь его чувства можно определить только по цвету головы. Розовый говорит о хорошем настроении, красный — о недовольстве, а синий — о том, чтобы окружающие обратили внимание.

Роза не перестает наблюдать за необычным питомцем и рада, что сжалилась над птенцом. Она никогда не думала, что купит лучшего друга в продуктовой лавке.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   друзья   животные   забавно   индейка   люди   фото   
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5k
Станислав 4 часа назад
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164k
☭Cheкаво☭ZV☭ 2 часа назад
от одного вида индейки уже кушать перехотелось.
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D 2 часа назад
От сюда вывод - если не хочешь стать чьим-то обедом, сделай всё возможное, что-бы подружиться. Ну или на крайняк - куни или омлет ))
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1k
Vovan Petroff 3 часа назад
Я знаю! У меня отец механизатор был! Это индюк!!
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Fat Lynx 4 часа назад
Дружить с едой?
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