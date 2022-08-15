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Медведи подрались из-за мусора

Медведи подрались из-за мусора

Автор:
15 августа 2022 09:54
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   драка   животные   забавно   медведи   мусор   фото   
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Мужчина по имени Джеймс был дома, когда с камеры видеонаблюдения ему пришло уведомление о движении возле входной двери.

После этого домовладелец смог полюбоваться на двух медведей, которые не только украли мешок с мусором из бака, но и подрались из-за него.

Джеймс добавил, что не удивился при виде медведей, так как это частые гости в его районе. Кроме того, мужчина не испытывал страха или тревоги, сидя в безопасном доме. А вот определённая досада всё-таки присутствовала, ведь именно домовладельцу пришлось впоследствии собирать весь мусор, разбросанный зверями по дорожке.

Источник:

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Метки: в мире   видео   драка   животные   забавно   медведи   мусор   фото   
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2  комментария
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Легендарный В-ий Час назад
вот, тепичный пендос. наш бы человек сразу вышел с пузырем и балалайкой - разнимать, мирить...
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4k
Alex75r 40 минут назад
Пиндосы дикие люди. И медведи у них в городах тоже дикие.
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Anarasius

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