Медведи подрались из-за мусора

Джеймс добавил, что не удивился при виде медведей, так как это частые гости в его районе. Кроме того, мужчина не испытывал страха или тревоги, сидя в безопасном доме. А вот определённая досада всё-таки присутствовала, ведь именно домовладельцу пришлось впоследствии собирать весь мусор, разбросанный зверями по дорожке.