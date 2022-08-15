Медведи подрались из-за мусора

Мужчина по имени Джеймс был дома, когда с камеры видеонаблюдения ему пришло уведомление о движении возле входной двери.
После этого домовладелец смог полюбоваться на двух медведей, которые не только украли мешок с мусором из бака, но и подрались из-за него.
Джеймс добавил, что не удивился при виде медведей, так как это частые гости в его районе. Кроме того, мужчина не испытывал страха или тревоги, сидя в безопасном доме. А вот определённая досада всё-таки присутствовала, ведь именно домовладельцу пришлось впоследствии собирать весь мусор, разбросанный зверями по дорожке.
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АНТИФИШКИ
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