Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть

В индийском штате Мегхалая находится спрятанная в холмах небольшая деревня Конгтонг, жители которой прославились на весь мир своими уникальными именами, которые можно пропеть.
Всего в деревне живет около 650 человек, и у каждого из них есть обычное имя, которое используется для официальных документов, а также имя-мелодия, данное им родителями при рождении
«Имя-мелодия — это выражение безудержной материнской любви и радости при рождении ребенка. Это песня материнского сердца, полная нежности, почти как колыбельная»,— рассказал корреспонденту BBC уроженец Конгтонга Шидиап Хонгсит.
По правде говоря, новорожденный получает сразу два мелодичных имени: одно короткое, вроде прозвища, чтобы обратиться к человеку, когда он находится поблизости, а другое — длинное, позволяющее позвать кого-то издалека. Из-за того, что все жители Конгтонга в повседневном общении используют свое неофициальное имя, поселение стали называть индийской деревней свистунов (India's Whistling Village).
Когда-то считалось, что использование песен в качестве имен отпугивает злых духов во время охоты, но с годами имена-мелодии приобрели более практическое значение, так как дали жителям Конгтонга возможность звать друг друга с большого расстояния.
Как и многие другие деревни, в последние несколько лет Конгтонг столкнулся с оттоком молодежи. Многие юноши и девушки переезжают в крупные города, что ставит под угрозу сохранение необычной традиции наречения ребенка музыкальным именем. Но местные надеются, что им удастся сохранить эту важную часть своей культуры с помощью туристов, которые стали регулярно приезжать в деревню, чтобы услышать имена жителей.
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