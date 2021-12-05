Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть

Когда-то считалось, что использование песен в качестве имен отпугивает злых духов во время охоты, но с годами имена-мелодии приобрели более практическое значение, так как дали жителям Конгтонга возможность звать друг друга с большого расстояния.

Как и многие другие деревни, в последние несколько лет Конгтонг столкнулся с оттоком молодежи. Многие юноши и девушки переезжают в крупные города, что ставит под угрозу сохранение необычной традиции наречения ребенка музыкальным именем. Но местные надеются, что им удастся сохранить эту важную часть своей культуры с помощью туристов, которые стали регулярно приезжать в деревню, чтобы услышать имена жителей.