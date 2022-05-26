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Четкий препод: школьный учитель читал рэп почти 40 часов подряд

Четкий препод: школьный учитель читал рэп почти 40 часов подряд

Автор:
26 мая 2022 10:08
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: в мире   видео   забавно   люди   рэп   учитель   фото   
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35-летний британский школьный учитель по имени Дэниел Алкон не спал две ночи подряд, но не для того, чтобы проверить тетради всех учеников, а потому что читал рэп 39 часов и 37 минут подряд.

Это долгое выступление помогло ему побить мировой рекорд, и теперь он отмечен в книге рекордов Гиннесса как человек, устроивший самый длинный рэп-марафон.

«Я очень горжусь собой. Я уже делал это однажды, но потерпел неудачу, и она действительно причинила мне боль. Но я все равно решил сделать это снова»,— признался Дэниел.

В прошлом году Дэниел, выступающий под псевдонимом DAlcon, уже пытался стать рекордсменом и читал рэп в течение 35 часов только для того, чтобы узнать, что чуть раньше рекорд был побит ирландцем Лиамом Ривзом и теперь составляет 36 часов.

«Сначала я подумал: „Ну, что же мне теперь делать?“ Но потом я позвал тех, кто должен был засвидетельствовать мой рекорд, и сказал: „Извините, что заставил вас тут сидеть, но я снова это сделаю. Не хочу, чтобы подобная неудача остановила меня“»,— рассказал учитель изданию Metro.

По правилам рэп-марафона Дэниел мог отдыхать не более пяти минут в час, что позволяло ему немного отдышаться и перекусить. Самым утомительным ему показался первый час, когда он не чувствовал никакого вдохновения, но потом он расслабился и у него появились силы для продолжения выступления.

«Все это время я выживал на киви, винограде и чае»,— сообщил рэпер.



Своим рекордом учитель собирался не только потешить самолюбие, но и привлечь внимание к деятельности благотворительной организации Key Changes — первому в мире музыкальному лейблу, предназначенному исключительно для музыкантов, столкнувшихся с проблемами психического здоровья.









Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   забавно   люди   рэп   учитель   фото   
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1  комментарий
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Invertor 46 минут назад
И этот дебил - учитель!? Понятно откуда такие Джонсоны берутся. Это же для музыкантов, столкнувшихся с проблемами психического здоровья.
Он видимо ну очень сильно столкнулся.
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