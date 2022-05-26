Четкий препод: школьный учитель читал рэп почти 40 часов подряд

В прошлом году Дэниел, выступающий под псевдонимом DAlcon, уже пытался стать рекордсменом и читал рэп в течение 35 часов только для того, чтобы узнать, что чуть раньше рекорд был побит ирландцем Лиамом Ривзом и теперь составляет 36 часов.

«Сначала я подумал: „Ну, что же мне теперь делать?“ Но потом я позвал тех, кто должен был засвидетельствовать мой рекорд, и сказал: „Извините, что заставил вас тут сидеть, но я снова это сделаю. Не хочу, чтобы подобная неудача остановила меня“»,— рассказал учитель изданию Metro.