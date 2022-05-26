Четкий препод: школьный учитель читал рэп почти 40 часов подряд

35-летний британский школьный учитель по имени Дэниел Алкон не спал две ночи подряд, но не для того, чтобы проверить тетради всех учеников, а потому что читал рэп 39 часов и 37 минут подряд.
Это долгое выступление помогло ему побить мировой рекорд, и теперь он отмечен в книге рекордов Гиннесса как человек, устроивший самый длинный рэп-марафон.
«Я очень горжусь собой. Я уже делал это однажды, но потерпел неудачу, и она действительно причинила мне боль. Но я все равно решил сделать это снова»,— признался Дэниел.
В прошлом году Дэниел, выступающий под псевдонимом DAlcon, уже пытался стать рекордсменом и читал рэп в течение 35 часов только для того, чтобы узнать, что чуть раньше рекорд был побит ирландцем Лиамом Ривзом и теперь составляет 36 часов.
«Сначала я подумал: „Ну, что же мне теперь делать?“ Но потом я позвал тех, кто должен был засвидетельствовать мой рекорд, и сказал: „Извините, что заставил вас тут сидеть, но я снова это сделаю. Не хочу, чтобы подобная неудача остановила меня“»,— рассказал учитель изданию Metro.
По правилам рэп-марафона Дэниел мог отдыхать не более пяти минут в час, что позволяло ему немного отдышаться и перекусить. Самым утомительным ему показался первый час, когда он не чувствовал никакого вдохновения, но потом он расслабился и у него появились силы для продолжения выступления.
«Все это время я выживал на киви, винограде и чае»,— сообщил рэпер.
Своим рекордом учитель собирался не только потешить самолюбие, но и привлечь внимание к деятельности благотворительной организации Key Changes — первому в мире музыкальному лейблу, предназначенному исключительно для музыкантов, столкнувшихся с проблемами психического здоровья.
Источник:
АНТИФИШКИ
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