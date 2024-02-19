В Китае небо окрасилось в ярко-фиолетовый цвет

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Из-за утечки газа на химзаводе по производству удобрений китайцы очень ярко начали свои будни. На предприятии утверждают, что выброс был специально для «контролируемого сжигания» и дым не представляет опасности для здоровья.
Однако местные жители уверены, что это обман и опасность существует.
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