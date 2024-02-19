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В Китае небо окрасилось в ярко-фиолетовый цвет

В Китае небо окрасилось в ярко-фиолетовый цвет

Автор:
19 февраля 2024 10:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   люди   небо   удобрение   ярко-фиолетовый цвет   
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Из-за утечки газа на химзаводе по производству удобрений китайцы очень ярко начали свои будни. На предприятии утверждают, что выброс был специально для «контролируемого сжигания» и дым не представляет опасности для здоровья.

Однако местные жители уверены, что это обман и опасность существует.

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Метки: Видео   Китай   в мире   люди   небо   удобрение   ярко-фиолетовый цвет   
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2  комментария
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4k
xbrat Час назад
рабочие на этом заводе...
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39k
Александр 15 минут назад
Надеюсь фирма владеющая фабрикой называлась не Амбрелла?
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Круэлла

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