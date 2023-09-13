Предупреждение мужчины спасло маму и её дочь

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Камера наблюдения, установленная на здании в китайском городе Чунцин, запечатлела волнительный момент из жизни женщины и её с ребёнка.
Когда мать и её дочь проходили мимо здания, мужчина выкрикнул предупреждение, призывая их двигаться быстрее. Не успел он поднять тревогу, как конструкция рядом рухнула и чудом не придавила женщину с ребёнком.
Мужчина заявил, что предупреждал прохожих после того, как заметил трещину. Он подчеркнул потенциальную серьезность инцидента, если бы его там не было, но, к счастью, в результате обрушения никто не пострадал.
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- от..бись!
*бабах-шандарах*
- идиотка!
- пошёл на ..уй!
- п..зда тупая! да ещё с ребёнком!
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