Предупреждение мужчины спасло маму и её дочь

Фантастическая Россия: место, где поезда ходят по воде

«Все, кто там были, — вы черти, а не мужчины!». В Дагестане травят...

Интересные и обаятельные злодейки из популярных боевиков 90-х

10 «практик счастья» из разных стран

Блогер Даня Милохин срочно уехал из России после новости о том,...

Попить не дадите? Неожиданный гость за окном

Рейдерский захват будки пса

Кот похитил улов рыбака

Всё о колбасе: ни одно животное не пострадало при производстве...

30 заброшенных мест, окутанных жутковатой атмосферой

В Москве пятиклассница устроила вписку и разгромила дом со своими...

Водитель Ленд Ровера заработал уголовную статью

Пранкер пришёл на показ модной одежды в Нью-Йорке и прогулялся по...

Учёные нашли планету, на которой может быть жизнь

Тот момент, когда уборщики номеров в отелях удивили туристов

Австралийка умерла от инфекции после укуса овчарки

Почти без ДТП. Короткое и интересное видео