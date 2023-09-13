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Предупреждение мужчины спасло маму и её дочь

Предупреждение мужчины спасло маму и её дочь

Автор:
13 сентября 2023 10:13
Метки: Видео   Китай   Спасение   в мире   дочь   люди   мама   обрушение   
1537
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Камера наблюдения, установленная на здании в китайском городе Чунцин, запечатлела волнительный момент из жизни женщины и её с ребёнка.

Когда мать и её дочь проходили мимо здания, мужчина выкрикнул предупреждение, призывая их двигаться быстрее. Не успел он поднять тревогу, как конструкция рядом рухнула и чудом не придавила женщину с ребёнком.

Мужчина заявил, что предупреждал прохожих после того, как заметил трещину. Он подчеркнул потенциальную серьезность инцидента, если бы его там не было, но, к счастью, в результате обрушения никто не пострадал.

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Метки: Видео   Китай   Спасение   в мире   дочь   люди   мама   обрушение   
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5  комментариев
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6k
hhwost Полчаса назад
имхо, примерный перевод:
- ну куда ты прешь, стена сейчас ..бнется!
- от..бись!
*бабах-шандарах*
- идиотка!
- пошёл на ..уй!
- п..зда тупая! да ещё с ребёнком!
*далее непереводимый китайский фольклор*
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11k
ScorpionDS 4 минуты назад
У мужика есть 6-е чувство ...
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2k
Алексей Гулевич 7 минут назад
там каждый день такое ? что они стояли ждали с камерой ...
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3k
· · 48 минут назад
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5k
Димка Смола/67 54 минуты назад
Тупая курица один хрен поперлась! Челу плюс 100 к логике
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