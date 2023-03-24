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Счастливый день водителя мотороллера

Счастливый день водителя мотороллера

Автор:
24 марта 2023 13:32
Метки: Китай   авария   в мире   видео   люди   мопед   повезор   
670
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Житель Китая чудом остался жив после падения контейнера с фуры в опасной близости от него. Происшествие попало в объектив видеокамеры.

Второй день рождения

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Виновник происшествия задержан правоохранительными органами.


Источник:

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Метки: Китай   авария   в мире   видео   люди   мопед   повезор   
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5  комментариев
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74k
Viktor Час назад
Аж дым пошёл!
Шутка.

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13k
котегRUS 3 минуты назад
он не в рубашке, он в трех костюмах с отливом родился..
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26k
Serg2001 Час назад
Налейте стопку мужику. Второй раз родился. Еще бы чуть-чуть и...
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