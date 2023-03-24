Счастливый день водителя мотороллера

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Житель Китая чудом остался жив после падения контейнера с фуры в опасной близости от него. Происшествие попало в объектив видеокамеры.
Второй день рождения
Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Виновник происшествия задержан правоохранительными органами.
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