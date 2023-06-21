Происшествие на угольной шахте в Китае привело к человеческим жертвам

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В китайском городском округе Люйлян, провинции Шаньси, произошел трагичный инцидент на территории угольной шахты. Из-за внезапного отказа оборудования кресельного подъемника пострадали несколько горняков.
В результате инцидента погибли трое рабочих. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
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