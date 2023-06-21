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Происшествие на угольной шахте в Китае привело к человеческим жертвам

Происшествие на угольной шахте в Китае привело к человеческим жертвам

Автор:
21 июня 2023 09:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   люди   трагедия   шахта   
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В китайском городском округе Люйлян, провинции Шаньси, произошел трагичный инцидент на территории угольной шахты. Из-за внезапного отказа оборудования кресельного подъемника пострадали несколько горняков.

В результате инцидента погибли трое рабочих. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

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Метки: Видео   Китай   в мире   люди   трагедия   шахта   
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6  комментариев
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50k
Прораб Час назад
Писдец какой то
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6k
vasilykopkov 13 минут назад
Бедные мужики. Работа в шахте и так ад, а тут ещё такая х"рня.
Плюс ещё одна фобия...
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110
stari4ek 58 минут назад
Выжили не пристёгнутые.
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8k
Tamdima Час назад
Адская карусель!
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